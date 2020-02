Armengol: "En ningún momento nos hemos puesto de perfil con los menores"

La presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, ha defendido esta mañana en el pleno del Parlament la gestión del Govern, y en especial la de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en los casos de de abusos y explotación sexual de menores que, según ha afirmado, si se conocen es "porque la administración los ha denunciado a Fiscalía".

"Nosotros no nos hemos puesto de perfil en ningún momento", ha afirmado Armengol en respuesta al líder del PP, Biel Company; de Vox, Jorge Campos, y a la portavoz adjunta de Ciudadanos, Patricia Guasp. Los tres han pedido explicaciones a Armengol a la que han identificado como la principal responsable, afirmando que ha impuesto el veto a sus socios de Govern para que no se conozca lo ocurrido al impedir que se cree una comisión de investigación.

"Nosotros nunca hemos tapado ni taparemos nada, no somos como ustedes", ha dicho a Company al que ha acusado de hacer "política de partido" y de "desgaste" del Govern "utilizando a los menores", lo que es "lamentable". A Guasp le ha acusado de no lanzar "ni una propuesta positiva" para solucionar este asunto y ha insistido en que el Govern, aunque no tiene competencias en menores tutelados, que dependen del Consell, "lucha cada día por proteger a todos los menores". En el mismo sentido se ha expresado al contestar a Campos, al que ha dirigido la respuesta más dura. "Ustedes siguen con una demagogia (con el caso de menores explotados) que a mí me da asco", ha espetado al líder del partido de la ultraderecha.

Campos ha preguntado directamente a Armengol si el Govern ejercerá la acusación popular en estos casos, a lo que la presidenta no ha contestado limitándose a recordar que el Ejecutivo ejerce la acusación popular en los casos de violencia machista.

Company, en su pregunta, ha acusado a Armengol de "esconder la información" sobre este asunto de manera "intencionada" y la ha tildado de "mala persona" por "culpar a la oposición" al acusarla de intentar sacar rédito político. "Cuantos más balones tire fuera, más se ensuciará las manos", ha dicho el líder del PP a Armengol a la que ha instado a asumir responsabilidades destituyendo a los responsables políticos.

Patricia Guasp ha acusado a Armengol de aplicar el "rodillo" impidiendo comisiones de investigación y ha incidido en las tensiones entre PSIB, Més y Podemos por este asunto. "Cuando los socios se desmarcan no puede estar ni un día más sin dimisiones", ha dicho a Armengol.