El PP pide una comisión de investigación en el Congreso por la explotación de menores en Balears

El escándalo por los casos de menores tutelados explotados sexualmente en Mallorca sigue cogiendo dimensión, ahora ya a nivel nacional. Después del 'no' de PSOE, Podemos y Més a una comisión de investigación tanto en el Consell como en el Parlament, el PP lleva la propuesta al Congreso de los Diputados. La diputada balear del PP, Marga Prohens, ha hecho el anuncio aprovechando la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En su intervención durante la comparecencia de Irene Montero, Prohens le ha preguntado "¿qué ha pasado en Mallorca?" o "¿qué ha pasado en Valencia?", donde también se han detectado casos. "¿No merecen las menores de Baleares que ustedes alcen la voz?", le ha plantado la popular a la ministra, recordando que "su partido [Podemos] ya gobernaba hace cuatro años cuando se detectaban los primeros casos y no ha hecho nada". "¿Está de acuerdo con la gestión que ha hecho su partido en Baleares?", ha insistido Prohens a Montero, par anunciar que los populares pedirán una comisión de investigación en el Congreso después del rechazo a la propuesta en Consell y Parlament.

"¿No cree que debería convocarse una comisión de investigación?", ha proseguido la balear. "No me pida que seamos prudentes porque la Fiscalía está investigando", se ha anticipado la popular. "Ustedes han escogido proteger al negarse a investigar", ha cargado contra los partidos de izquierda Prohens, que ha avisado a la ministra que "su silencio la ponen en el lado equivocado de la historia". "Si usted no contradice a su partido en Baleares se convertirá en encubridora", le ha espetado: "¿No es esto indigno o repugnante, para utilizar las palabras de Pablo Iglesias para quienes denunciamos?", se ha pronunciado la popular.

Previamente, también ha expuesto el tema la diputada de Ciudadanos Sara Giménez quien ha denunciado que "tanto PSOE como Podemos están evitando que haya una comisión de investigación": "Son cuestiones en las que debemos estar en alianza, desbloqueemos este tipo de comisiones", le ha pedido la diputada liberal a la ministra de Igualdad.