El PP exige la retirada del "amigo de Armengol" del comité de expertos

La guerra política por el escándalo de las menores tuteladas por el IMAS, víctimas de explotación sexual, sigue viva. El portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, exigió ayer a la presidenta Catalina Cladera la retirada del asturiano Jorge Carlos Fernández del Valle como coordinador del comité de expertos de menores. Galmés instó a Cladera a que mañana en la reunión del consejo rector del IMAS retire su propuesta de que coordine el comité de expertos el catedrático ovetense porque "poner al frente a un amigo de Francina Armengol y de Fina Santiago a quien ya pagaron 60.000 euros por un sistema de menores fracasado es una indecencia grave".

El portavoz del Grupo Popular criticó duramente que el Pacto siga "con sus inventos políticos para no asumir responsabilidades políticas por los casos de explotación sexual de menores tuteladas por el IMAS". Según Galmés, "no les basta con no querer investigar, que se sacan de la manga un supuesto comité de expertos que liderará un colega suyo y que han impuesto sin ningún tipo ni de consenso ni de apoyo".

Llorenç Galmés, en un comunicado, pidió que rectifiquen esta decisión: "Las presidentas Armengol y Cladera pretenden que el coordinador del comité sea alguien que lea su dictado para eludir cualquier tipo de responsabilidad. El lunes, la presidenta del Consell tendrá la oportunidad de rectificar y pactar y acordar con todos los grupos políticos el coordinador e integrantes del comité".

Galmés lamentó que no opten por un especialista de las Illes: "Llama la atención que no cuenten para la coordinación con alguno de los muchos profesionales que hay en Balears y que conocen perfectamente la realidad en los centros de menores". El portavoz popular añadió que, al menos, "acuerden los nombres con la oposición, ya que se han inventado esta fórmula para que no se investigue lo ocurrido".



Més acusa al PSIB de "mentir"



El diputado de Més per Mallorca Josep Ferrà aseguró ayer que el portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Andreu Alcover, "miente" cuando afirma "no saber de quién salió la idea de la comisión de expertos". Según Ferrà, Alcover "miente" porque "el PSOE ha propuesto y ha empleado la posición de fuerza y el acuerdo de lealtad del Pacte para exigir a los socios ­–Més y Podemos– una comisión de expertos en lugar de la comisión de investigación". Según Ferrà, hay mucho malestar.