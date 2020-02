Matar un toro es "cultura" para Pedro Sánchez

El Gobierno socialista que preside Pedro Sánchez se manifiesta de forma muy similar a la del PP o de Vox cuando se le plantea su opinión sobre las corridas de toros. Estos días lo ha podido comprobar el senador autonómico de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, al recibir la respuesta por escrito a una consulta, donde el Gobierno asegura que la muerte del toro es "cultura". Vidal le recuerda al Gobierno que Balears prohibió las corridas de toros y la norma fue recurrida por el Estado y después derogada. Critica que se puedan prohibir las fiestas con la muerte de animales excepto de los toros.

"En Balears consideramos, de acuerdo con la mayoría representada en el Parlament, que los espectáculos o fiestas donde el maltrato está presente, como en las corridas de toros y otras actividades taurinas, deben desaparecer y no tener excepciones por motivos culturales, especialmente cuando existe una diversidad cultural en España...", reflexiona Vidal en su escrito dirigido al Ejecutivo. Acto seguido, el senador autonómico pregunta: "¿El gobierno actual mantiene que los toros y su muerte actual es cultura".

La respuesta del Gobierno es muy técnica, pero deja a las claras que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez está con los toros: "La ley 18/2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural la destaca como patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional". También asegura la "respuesta del Gobierno", como la denomina sin hacer referencia a ningún Ministerio, que la "salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial" es de "obligado cumplimiento para los poderes públicos". Así pues, la muerte del toro en una plaza es cultura para el Gobierno del PSOE.



Més se recrea en el programa de Risto Mejide por la 'invasión' de Cabrera



Los dirigentes de Més per Mallorca se recrearon hace unos días en el programa del controvertido Risto Mejide, Todo es mentira. El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, y el senador autonómico Vicenç Vidal, hablaron largo y tendido de la polémica suscitada con la ampliación de la zona económica exclusiva solicitada por Argelia y que incluso solapa las aguas protegidas del parque nacional de Cabrera. Ambos dirigentes nacionalistas no dudaron en alertar de que detrás de esta operación argelina se puedan esconder importantes intereses económicos de multinacionales del petroleo que quieren realizar prospecciones en busca de crudo. Hay que recordar que hasta cuatro proyectos de este tipo fueron paralizados en España y no descartan que ahora quieran reactivarlos por la vía argelina. Hay que recordar que estos proyectos fueron rechazados por España entre los años 2017 y 2018. Argelia puso en marcha su solicitud de ampliación de la zona económica exclusiva hace justo dos años, poco tiempo después de paralizarse las prospecciones en el mediterráneo. ¿Casualidad Los de Més vivieron sus momentos de gloria en las televisiones a nivel nacional.



El ente público de radio y Televisión IB3 se gasta 14.887 euros en regalos



El ente público de radio y televisión de les Illes Balears, IB3, contrató el pasado año la compra de regalos por valor de 14.887 euros. Fueron dos contratos menores, uno de 8.397 euros y el otro de 6.490 euros. Llama la atención que la televisión pública de Balears se dedique a hacer regalos. ¿Y para quién son?

Puestos en contacto con responsables del ente, explicaron que se trata de regalos publicitarios para las visitas de colegios o de grupos que acuden a las instalaciones. Las alarmas se encendieron cuando uno de los contratos se formalizó en octubre porque se creyó que eran regalos de Navidad. Hay que recordar que los trabajadores del ente se visten de negro los viernes para protestar por su situación laboral.