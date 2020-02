Sindicatos de policía: "Los centros son los que deben evitar las fugas"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policías (UFP) confirmaron ayer parte del relato que hizo en su comparecencia el defensor del menor Serafí Carballo sobre los casos de explotación sexual de menores tuteladas. Según el relato de Carballo, educadores y policías se acusaban de las fugas de los adolescentes de los centros. Los sindicatos policiales defienden la actuación de los agentes, pero mantienen que "los centros son los que deben evitar las fugas", lo que entienden "se debió trasladar" y que es a lo que se refiere el defensor del menor en Balears.

"Nosotros no les vamos a decir cómo trabajar en su casa, pero nosotros sabemos que en la nuestra se ha actuado correctamente", explicó ayer Manuel Pavón, portavoz del SUP, en declaraciones a este diario. "Si hay un ilícito penal se investiga, si hay una fuga traemos el menor de vuelta a su centro, más no podemos hacer", explica, señalando que "los tutelajes ya no es cosa de la policía". "No decimos que la culpa sea de los centros, pero más no podemos implicarnos", expresó por su parte Marcos Pérez de la UFP: "Nuestro trabajo es devolver el menor al centro. Pero que el menor a los quince minutos ya se ha vuelto a fugar, es algo que son ellos los que lo tienen que solucionar. No les vamos a decir lo que tienen que hacer, pero la policía ya no puede entrar en los centros", expresó el representante del sindicato policial.

"La policía actúa de acuerdo a la ley", sostienen los sindicatos policiales, que insisten en que tienen sus propios protocolos que siempre se han cumplido. Tanto el SUP como la UPF, si bien coinciden en que, por su parte, nunca se trasladó al defensor del menor esas "reflexiones, entienden que desde el cuerpo policial "en algún momento se le debió trasladar".

En su comparecencia ante el Parlament, el defensor del Menor en Balears, Serafí Carballo, relató el jueves cómo ante la detección de los primeros casos de explotación de menores tutelados en Mallorca, la policía y los educadores de los centros se acusaban de no hacer lo suficiente ante las fugas. "Cada parte esperaba que la otra hiciera más de lo que hacía", narró, explicando que constató que existía "una sensación de impotencia" ante las fugas. Carballo también denunció la "precariedad" del sistema de protección.

Desde el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que gestiona los centros de menores tutelados, se prefirió evitar realizar declaraciones sobre la comparecencia del defensor del Menor en el Parlament.





Sigue la ofensiva de la oposición



Después de las comparecencias del jueves, la oposición mantiene su ofensiva ante el escándalo, que la semana que viene volverá a trasladarse a nivel nacional. El PP ya avanzó que planea pedir explicaciones por el caso a la ministra de Igualdad, la podemita Irene Montero, aprovechando su comparecencia en comisión en el Congreso.

Los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, también llevarán la polémica el Senado e instarán en el próximo pleno al Gobierno a dar explicaciones sobre los casos de explotación sexual a menores tutelados en Balears, según consta en el orden del día. En concreto, el PP interpelará directamente al vicepresidente Pablo Iglesias para que explique el motivo por el que no "le interesa" que se investiguen estos casos de abusos sexuales en las islas, en referencia a la negativa de los partidos de izquierda, incluido Podemos, a constituir una comisión de investigación sobre los hechos tanto en el Consell como en el Parlament.

Ciudadanos, por su parte, preguntará directamente al Ejecutivo central, y Vox a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la decisión que adoptará para considerar como "situación de riesgo" las fugas de menores tuteladas.