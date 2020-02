Presentan un proyecto de pesca de arrastre menos invasivo con el fondo marino

La Federació Balear de Confraries de Pescadors ha presentado hoy en Palma el proyecto Dragó, que supone una modificación en el conjunto de técnicas de arrastre de las barcas de 'bou', para ser más efectivas y reducir el impacto en el fondo marino.

Este proyecto experimental podría implantarse en el Canal de Menorca en un año, dependiendo de las ayudas, y según los resultados extrapolarse a otras zonas de Balears.

El proyecto plantea unas medidas técnicas en las que el contacto de la red no es tan agresivo con el fondo marino, las redes no arrastran el fondo, según informó ayer el presidente de la Federació Balear de Confraries, Domingo Bonnín. "Con las medidas técnicas que se propone, las puertas de la barca van suspendidas, no hay arrastre, y el 'bou' no contacta de manera tan agresiva con el fondo", ha señalado Bonnín. De esta manera, se reduce el impacto de la pesca de arrastre con el fondo marino.

"Es un cambio de mentalidad, de manera de trabajar. Miramos que el sector pesquero profesional no solo sale a pescar, sino que también defiende su futuro. Es un tema de concienciación, queremos seguir pescando y que el sector sea productivo y rentable", ha indicado Bonnín.

Modificar las barcas de arrastre para adaptarse a este sistema puede acarrear un coste de 6.000 euros como mínimo. "En Balears tenemos 35 barcas de arrastre. Las afectadas en el Canal de Menorca son cuatro barcas en Cala Rajada, tres en Alcúdia, tres en Ciutadella y tres en Maó. Nuestra flota de arrastre es pequeña, las Balears son el lugar ideal como prueba piloto", ha asegurado Bonnín.

Por su parte, Carles Figueres, de la Confraria de Palamós, ha explicado que ya aplican este sistema desde hace tres años para la pesca de la gamba de profundidad: "Antes, con las puertas tradicionales, hacíamos agujeros en el fondo y se rompían las redes de las barcas que iban atrás; ahora, también se consume menos combustible".