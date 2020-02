Una patente de la UIB evita riesgos con los catéteres uretrales

El Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal de la Universitat de les Illes Balears (IUNICS-IdISBa) liderado por Fèlix Grases ha diseñado y patentado un compuesto que evita las complicaciones asociadas al uso de dispositivos urológicos, como los catéteres ureterales o las sondas vesicales.

Esta investigación ha dado lugar a la primera patente internacional desarrollada conjuntamente entre la Universitat y una empresa, Devicare.

Los catéteres ureterales son unos dispositivos urológicos tubulares, con un diámetro pequeño, que en el caso de los pacientes de litiasis renal se usan para facilitar el paso de la orina del riñón a la vejiga cuando el uréter está obstruido por una piedra, así como para prevenir esta obstrucción.

El catéter puede estar implantado solo unos días, pero también semanas o incluso meses. Su uso también está ampliamente extendido en el manejo médico de obstrucciones crónicas, malformaciones o en derivación paliativa, así que el catéter puede estar implantado durante largos periodos de tiempo o incluso de manera crónica.

Este dispositivo es muy susceptible a procesos infecciosos y a la incrustación (como si de una tubería se tratase). Por eso, la comunidad médica y científica hace tiempo que tiene interés en averiguar la manera de prevenir los procesos de calcificación de los catéteres y, en consecuencia, reducir los problemas asociados, como dificultades a la hora de extraerlo o posibles infecciones.

Grases y su equipo han puesto sobre la mesa una solución, con este nuevo compuesto cuya comercialización parece que no tardará mucho en materializarse. Los investigadores ya habían demostrado en un estudio previo, publicado en la revista científica internacional The Journal of Urology, que el uso combinado de acidificantes del pH urinario y de inhibidores de la cristalización del oxalato cálcico y el fosfato cálcico resultaba eficaz para evitar la calcificación que da lugar a la litiasis renal. En otros trabajos, también habían señalado los mecanismos que explican el papel que el pH urinario elevado y la cristalización del oxalato cálcico y el fosfato cálcico tienen en la litiasis.

El nuevo compuesto combina la acción acidificante del pH urinario que hace la metionina con la acción inhibidora de la cristalización del oxalato cálcico y el fosfato cálcico que hace el fitato.

Su eficacia quedó demostrada en un ensayo clínico pionero de alcance nacional que se hizo durante el año 2018 en más de una decena de hospitales de todo el país y que probó que el uso de este compuesto, combinado con la utilización del dispositivo médico Lit-Control pH Meter para el control y seguimiento de los niveles del pH urinario del paciente, es eficaz para prevenir la calcificación de los catéteres ureterales.