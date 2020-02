Denuncian que el Consell tiene mil expedientes de inspección de vehículos paralizados

El Partido Popular del Consell de Mallorca ha denunciado esta mañana que el servicio de ITV tiene más de mil expedientes congelados de vehículos que tienen la necesidad de pasar la inspección técnica para poder circular. No se trata de turismos, sino de otros vehículos que han iniciado el proceso de nueva matriculación o que han de obtener la autorización para aprobar unas modificaciones. También afecta a camiones de transporte o autocares de traslado de pasajeros.

Llorenç Galmés, portavoz de la oposición, junto al conseller Mauricio Rovira, han explicado esta mañana que esta situación que impide que todos estos vehículos puedan superar la inspección pone en peligro la existencia de algunas empresas, ya que necesitan estos medios para poder trabajar.

Han criticado que la nueva contrata haya manifestado que de momento no tiene trabajadores capacitados para realizar esta inspección específica de estos vehículos, cuando antes había otros empleados del Consell que se encargaban específicamente de esta tarea.

Los dos políticos del PP también han denunciado que el Consell de Mallorca no ha conseguido resolver el problema de los retrasos para conseguir una cita para pasar la inspección. Galmés ha explicado que en estos momentos la media de retraso se sitúa en los tres meses, ya que ahora mismo no se puede conseguir una cita hasta el mes de mayo. También han afirmado que los usuarios no pueden pagar el servicio con dinero en metálico y tienen que realizar el pago, bien a través de un ingreso bancario, o a través de una transferencia electrónica.

Rovira ha señalado que todavía hay muchas personas mayores que no manejan estas herramientas electrónicas y que solo se manejan con dinero en metálico. Ha denunciado que con estas medidas a estas personas se les obliga a ir al banco a pagar, lo que representa que pierdan el turno para pasar la inspección.

El político del PP ha dicho que se propuso la compra de unas máquinas que puedan cobrar dinero en metálico, como las que se utilizan en el servicio de ORA, pero el Consell dijo que no, porque esta instalación supondría un incremento de la cuota de la inspección. Rovira, sobre este tema, ha señalado que llevábamos mucho tiempo en Mallorca pagando de más por la inspección y que, pese a que el Consell presuma ahora de que pasar la ITV será la más barata del país, ello no puede ser a cambio de que sea también la que de peor servicio. Por ello, consideró que era mejor pagar algo más para mejorar el servicio.

Los políticos del PP también han señalado que tanto el sector del transporte en Mallorca, como los mecánicos de vehículos, se muestran muy molestos del sistema de gestión de la inspección. Y también han denunciado que muchas de estas empresas optan por pasar este trámite en estaciones de la Península, ya que no pueden utilizar sus vehículos si no han superado la inspección.