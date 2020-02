Cladera, sobre las menores explotadas: "Si Fiscalia determinara responsabilidades, habría dimisiones

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha roto su silencio sobre el escándalo de la explotación sexual de menores tuteladas del IMAS, dependiente de la institución insular. La socialista, que hasta ahora solo se había pronunciado para cerrar filas con su conseller de Servicios Sociales, Javier de Juan, ha defendido la actuación de los responsables políticos, manteniendo su rechazo por ahora dimisiones. Sin embargo, Cladera ha avanzado que "si la investigación de Fiscalía determina responsabilidades, no habrá ningún problema en que haya ceses o dimisiones".

De esta manera se ha pronunciado la presidenta del Consell en su primera entrevista desde que la institución confirmara hasta 16 casos de menores tutelados explotados sexualmente, ante los micrófonos de SER Mallorca. Antes de admitir que según lo que concluya Fiscalía, podría haber dimisiones, Cladera ha defendido que "los actuales responsables políticos no tienen la culpa, son los que están tomando medidas" y que hoy no tiene "elementos para pensar en dimisiones". En esta línea, ha insistido en que "no es cierto que hasta ahora no se haya hecho nada": "Desde 2015 ya se han ido tomando toda una serie de medidas", ha destacado.

Con todo, después de repasar todas las nuevas medidas que se pondrán en marcha, como dotar de más medios a los centros, abrir un centro especializado o monitorizar a las menores susceptibles de ser captadas por redes de prostitución, y al ser preguntada si pensaba que se hubiera podido mejorar algo de la gestión, ha admitido que "las medidas que estamos tomando ahora se hubieran podido tomar antes y tratar de acelerarlas".