Una empresa recibe 825 reservas para ocho viviendas colmena ilegales en Ibiza

Haibu 4.0 proyecta abrir en Ibiza a partir del 15 de marzo, "si no hay imprevistos", ocho viviendas tipo colmena ilegales con capacidad para acoger a más de 600 personas, según los datos suministrados por la empresa. Las viviendas modulares constan de espacios comunes con "habitáculos mini" o "medios" con capacidad para una sola persona (una superficie de 2,2 por 1,2 metros, con una altura de 1,2 y 2,5 metros, respectivamente) y "dobles", con una altura de 2,5 metros y una base de 2,2 por 2,5 metros [vea aquí las imágenes de las viviendas colmena].

Hace un año, la misma empresa ya anunció la construcción de viviendas de este tipo en Palma. Entonces Haibu 4.0 anunció que tenía la intención de "transformar en unos 40 dormitorios un local de 500 metros cuadrados situado en un lugar céntrico de la ciudad".

La empresa ya se había instalado antes en Barcelona o París. El ayuntamiento de la capital catalana rechazó estas viviendas colmena, como después también hizo el de Palma, cuya concejalía de Urbanismo afirmó que la actual normativa urbanística de la ciudad exige unas condiciones mínimas de habitabilidad y los pisos colmena no se adaptan a ellas.

Las viviendas colmena más pequeñas tienen capacidad para 45 habitáculos y 260, las más grandes, según Marc Olivé, portavoz y gerente de la empresa. Los precios son de 215 euros al mes para el habitáculo más pequeño, 260 euros por el medio y 315 euros por el que se denomina doble. Esta cuota incluye los gastos de luz, agua, wifi, mantenimiento, limpieza de las zonas comunes, un rollo de wc por persona y "un coach personal", una de "las piezas clave del proyecto". "Será una persona que estará pendiente de intervenir si hay conflictos y analizar si alguna persona tiene un bajón emocional por su estancia en la colmena o por causas externas", explica Marc Olé.

En Ibiza se han registrado 825 reservas para acceder a uno de estos controvertidos habitáculos, que recuerdan la cápsulas japonesas y que, según las fuentes municipales consultadas, no reúnen las condiciones de habitabilidad que marca la normativa y, por tanto, no se pueden autorizar. "En el caso de Ibiza sólo tuvimos el anuncio activado durante 10 días, pero después, cuando ya disponíamos de reservas suficientes para arrancar las colmenas, los retiramos", explica la empresa a través de un mail.

En todo caso, en la web de Haibu 4.0 se indica que en Ibiza aún quedan 135 plazas libres, lo cual se contradice con la información facilitada a Diario de Ibiza, del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca. Olivé responde que en la web figuran 135 plazas libres para que "la gente no se desanime" y porque se prevé abrir "dos o tres viviendas más". Según la web de la empresa, en Mallorca quedan en estos momentos 93 plazas libres.

Hay dos tipos de reserva, la de aquellas personas que abonan por adelantado el primer mes de estancia (no se pagan depósitos ni fianza) y la segunda, destinada a personas que "desconfían" de este tipo de oferta y que no pagan nada por anticipado. Cuando la vivienda está lista, se les enseña y se les ofrece la posibilidad de alquilar un habitáculo si quedan plazas libres, según Marc Olivé.

La empresa proyecta abrir, en una primera fase, ocho viviendas colmena en diversas localizaciones de Ibiza: una en Cala Llonga, dos en Vila, dos en Sant Jordi y tres en Sant Antoni. De todos modos, Haibu 4.0 no quiere concretar la ubicación exacta de las casas colmena por "una cuestión de seguridad". Se refiere a "evitar problemas con los ayuntamientos [por la falta de permiso], con las personas que están en contra del proyecto y que se produzcan ataques a las casas, como ha hecho la gente de Arran en Barcelona". De hecho, la misma empresa reconoce que actualmente no dispone de ninguna licencia para implantar este tipo de oferta habitacional en la isla.

"No obstante, se está gestionando toda la documentación para solicitar las licencias pertinentes. Si vemos voluntad política de ayudar, las presentaremos, si no seguiremos los pasos de Barcelona y Madrid", explica la empresa a través de un correo electrónico. ¿Cuál es la estrategia que se ha seguido en Barcelona y Madrid? "La técnica de abrir más casas de las que se puedan cerrar. Cada vez que nos cierran una, abrimos otra", responde, en un desafío a las administraciones locales y a no frenar esta actividad clandestina que ya se ha implantado en otras provincias.



Instalación en 15 días sin obras

Los ayuntamientos de Ibiza, Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària informan de que no han recibido ninguna solicitud de permiso de Haibu para instalar sus ocho viviendas colmena previstas.

Las colmenas se instalan en solares privados, edificios abandonados y naves industriales. El montaje se lleva a cabo en 15 días y no requiere de obra alguna, según Olivé. En Ibiza ya se ha cerrado la instalación de cinco viviendas colmenas y quedan pendientes otras tres por las dudas que tienen los propietarios, explica Marc Olivé. La idea es que si el Ayuntamiento localiza las viviendas y ordena su cierre, se desmantelan y se montan en otro emplazamiento.

Pese a la falta de permiso, la empresa justifica que en Baleares se ha reconocido por ley la situación de emergencia habitacional. "Si demostramos que hay falta de voluntad política, podemos montarlas", indica el representante de la empresa. También sostiene que hay establecimientos hoteleros que han reservado habitáculos para sus empleados debido a la falta de vivienda en la isla.