La división de las juntas locales se recrudece y empieza a agrietar El Pi

Cuando justo se cumple una semana del anuncio de la dimisión de Jaume Font como presidente, sigue aumentando la tensión en El Pi. La división de las juntas locales se recrudece día a día y empieza a agrietar la formación regionalista. Comunicados cruzados y malestar latente en las redes agudizan la crisis en el partido cuando todavía no se ha formalizado aún la salida de Font de El Pi.

Después de las primeras maniobras de algunas juntas locales críticas con los miembros que permanecen en la cúpula -esto es principalmente Josep Melià y Xisca Mora- y del pronunciamiento público de las juventudes del partido exigiendo un congreso urgente, varios alcaldes de la formación, encabezados por el de Costitx, Antoni Salas, se reunieron el sábado para cerrar filas y hacer "una llamada a la calma", pidiendo actuar "desde el consenso" para evitar "fomentar la división". Los alcaldes que acudieron a la cita acordaron "evitar hacer declaraciones o comunicados fuera de lugar que puedan perjudicar al partido".

Sin embargo, uno de los alcaldes ausente a esa cita, Llorenç Gelabert, de sa Pobla, una de las juntas fieles a Font, hizo oídos sordos a sus compañeros y no dudó en expresarse ayer pidiendo públicamente la convocatoria de un congreso urgente y la dimisión de Melià y Mora. "Cuando las cosas no van bien no es sólo culpa de una persona, es culpa de varias personas", defendió Gelabert ante las cámaras de IB3, reclamando "debatir a donde vamos ideológicamente, ya que aquí en sa Pobla tenemos claro que no somos nacionalistas, somos mallorquines y españoles". "Cuando un partido tiene problemas debe hacer hablar a los afiliados cuanto antes", defendió el alcalde de sa Pobla en el congreso.

"Que Font se presente al congreso"



"Hemos de recordar lo que hizo Felipe González, que abandonó, dimitió y luego lo fueron a buscar, no digo que sea lo que pasará pero si por mi fuera le diría a Font que se presentara al congreso para ganarlo", sostuvo Gelabert al ser preguntado sobre la salida de Font.

Mientras nuevas juntas como las de Inca o Maria de la Salut podrían alinearse con la de sa Pobla, las juntas de Pollença, Alcúdia o Manacor acordaron sumarse al posicionamiento de la reunión de alcaldes que tuvo lugar en Costitx pidiendo calma. Mientras la alineación de las juntas divide al partido, comentarios velados en redes suben la tensión en el partido.