Condenado por amenazar a su pareja en un domicilio en Calvià

Un juzgado de Palma condenó ayer a un británico a una pena de trabajos comunitarios por amenazar a su pareja en el domicilio familiar en Santa Ponça, en Calvià, en abril de 2018, tras una discusión. El sospechoso, de mediana edad, amedrentó a su entonces compañera sentimental diciéndole: "Si desapareces, nadie encontrará tu cuerpo".

El acusado, que actualmente reside en Canarias, compareció en la vista oral a través de videoconferencia desde Tenerife. El hombre reconoció los hechos ante la magistrada. Se declaró autor responsable de un delito de amenazas y aceptó una condena de 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Las partes personadas en el procedimiento alcanzaron un acuerdo, después de que la fiscalía rebajara su petición de pena y la acusación particular se adhiriera. Así, tras la admisión de los cargos por parte del encausado, la jueza dictó sentencia 'in voce' y le impuso trabajos comunitarios, la privación del derecho para la tenencia y porte de armas durante tres años y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima por un periodo de tres años. El fallo ya es firme porque las partes anunciaron que no lo iban a recurrir.

Los hechos se remontan a abril de 2018. La pareja mantenía entonces una tormentosa relación sentimental. Al menos en una ocasión durante esas fechas, el hombre se dirigió a su pareja tras una disputa en una vivienda en Santa Ponça y la amenazó diciéndole: "Si desapareces, nadie encontrará tu cuerpo". La perjudicada interpuso una denuncia a finales de abril de 2018. Poco después, un juzgado de Palma dictó una orden de protección a favor de ella.