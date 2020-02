Ayuso ve "paleto" hablar de ser "más leoneses o más baleares"

Para la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablar de ser "balear" es de "paleto" y "crear una identidad donde no la había". Así, gratuitamente, y con los ciudadanos de las islas tranquilamente en el trabajo o el sofá de sus casas. La líder del PP fue preguntada sobre las movilizaciones en León del pasado domingo y en su respuesta tildó de invención eso de ser "baleares". "Muchos políticos del país se han dedicado a hacer el paleto y se han dedicado a crear identidades donde no las había: se han dedicado a hablar de ser más leoneses, más navarros, de ser más baleares o más catalanes". Nada nuevo: en Madrid, Balears no existe. Son los padres.



Negueruela estalla cuando Vox habla de "manadas de nigerianas"



Lleva ya un tiempo el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, enfrentándose a Vox. Ayer lo hizo cuando la diputada Idoia Ribas preguntando por el decreto del turismo de excesos habló de "manadas de nigeriadas que asaltan y atacan a los turista" en Magaluf. "Debería hacer borrar del libro de sesiones las manifestaciones racistas que acaba de hacer", le reclamó Negueruela.

Vicenç Thomàs amenaza a Company con aplicarle un '118'



El presidente de la cámara Vicenç Thomàs amenazó ayer con aplicar un '118' -una llamada al orden (tres supone la expulsión)- a Biel Company por enfrentarse desde su escaño con el conseller Miquel Mir a propósito de sondeos en Balears: "'¡Le he llamado cuatro veces!"