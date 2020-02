Argelia quiere 'invadir' las aguas territoriales del parque nacional de Cabrera

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles que España y Argelia deben comenzar una negociación sobre la delimitación de aguas territoriales, ya que ambos países tienen pretensiones no coincidentes, aunque hasta ese momento no hay más que "pretensiones". En una rueda de prensa, González Laya ha respondido así ante una pregunta sobre la intención de Argelia de declarar aguas territoriales y ampliar su zona económica exclusiva hasta invadir parte de las aguas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, en Baleares.

La zona económica exclusiva es un espacio marítimo de hasta doscientas millas náuticas (370 kilómetros) desde el límite de las aguas interiores de un país ribereño, y cualquier modificación que afecte a un país vecino debe hacerse de forma negociada. Según González Laya, hace ya dos años Argelia expresó su voluntad de delimitar sus fronteras marítimas incluyendo aguas de Cabrera y además "presentó ya su visión de cómo debería delimitarse esas aguas".

España mantiene un contencioso similar con Marruecos, que ha votado varias leyes que determinan su frontera marítima hasta incluir aguas de Canarias. Según la ministra, "a diferencia de Marruecos, donde sólo hay, de momento, una expresión de interés de delimitar las aguas marítimas", en Argelia "hace ya dos años, además de expresar su voluntad, presentó ya su visión de cómo debería delimitarse esas aguas".

En aquel momento España indicó que no estaba de acuerdo con las pretensiones argelinas. "Y lo pusimos en su conocimiento", ha explicado González Laya. La ministra ha recordado que "a partir de ahí, lo que dice la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es que las dos partes deben negociar, negociación que todavía no ha comenzado". Por ello, la ministra ha pedido tener "cuidado" con el uso de expresiones como "se han apropiado o similares, porque eso no ha ocurrido".

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha defendido este miércoles que el Govern entiende que el real decreto argelino que afectaría a aguas de Cabrera "no se puede aplicar". Así se ha expresado Mir en declaraciones a los medios en las que ha expresado la inquietud del Govern por que la ampliación afecte al Parque Nacional Marítimoterrestre de Cabrera. En este contexto, Baleares ha pedido información al Ministerio de Transición Ecológica a través de una carta escrita, solicitando conocer "qué pasos han ido dando" desde el Estado.

Mir también se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que se pueda "abrir la puerta" a nuevas prospecciones petrolíferas y ha expresado la "firme" oposición del Govern a esa clase de proyectos. "No tenemos ninguna evidencia de que haya ningún proyecto actualmente pendiente dentro de estas zonas, pero las sospechas están", ha puntualizado el conseller, que ha añadido que el Govern estará "vigilante".