El paciente inglés infectado por coronavirus en Mallorca agradece las atenciones recibidas

El paciente inglés residente en Mallorca contagiado por coronavirus durante su estancia en una estación de esquí francesa ha expresado su agradecimiento por la asistencia recibida en la sanidad pública balear. Como se recordará, esta persona se presentó voluntariamente en Son Espases tras conocer que había estado en contacto con una persona contagiada por el nuevo agente patógeno. Tras obtener dos resultados positivos en las pruebas que se le realizaron para saber si portaba el coronavirus, cosechó dos resultados negativos que posibilitaron que se le diera el alta el viernes de la semana pasasa tras siete días de ingreso hospitalario.

La carta publicada en la cuenta de Facebook de Son Espases dice literalmente lo siguiente:

"Me alegra confirmar que he sido dado de alta del Hospital Son Espases; mi estado de salud es bueno y estoy feliz de estar en casa.

Todos los de nuestro grupo de esquí, incluidos los 11 en Inglaterra y Francia, se han recuperado rápido del virus. Todos hemos tenido síntomas leves y hemos requerido tratamiento médico mínimo durante nuestro periodo de aislamiento. Entendemos que el virus puede ser peligroso para algunos, pero también deseamos compartir hechos importantes sobre nuestra situación para ayudar a tranquilizar a la gente.

Me gustaría dar las gracias a todo el personal de Son Espases que nos ha apoyado a mí y a mi familia durante el tiempo que hemos pasado en el hospital. Igualmente, quiero dar las gracias a todos los profesionales del sistema sanitario y organizaciones relacionadas en Mallorca y en la Península. Gracias, finalmente, por el apoyo que he recibido de mi familia, amigos y población. Os estoy muy agradecido. Me gustaría que se continuara respetando mi privacidad y la de mi familia".