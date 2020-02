Ofrecen un estudio de 16 metros cuadrados en Palma por 500 euros al mes

Pagar 500 euros al mes por un estudio de 16 metros cuadrados en Palma. Este inmueble, que se ofrece a través de internet, refleja la situación del mercado inmobiliario de Mallorca y los precios que los isleños se están viendo obligados a pagar para poder contar con una residencia.

El piso, situado en la zona Missió-Mercat, se ofrece como "céntrico y luminoso miniloft" amueblado y reformado, que consta de una habitación doble, un baño con ducha, armarios empotrados y televisión de pantalla plana. Todo ello repartido en 16 metros cuadrados y a cambio de 500 euros mensuales que incluyen agua y luz.

Eso sí, a continuación se especifica que el estudio no dispone de cocina ni de lavadora, y que además no hay posibilidad de incorporarlas puesto que no está acondicionado para ello. Está en una primera planta exterior.