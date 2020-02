Los cálculos erróneos de Aena para el aeropuerto de Palma

Desviación. Aena pronosticó en 2001 que el aeropuerto acogería un tráfico de 36,6 millones de pasajeros en 2015 frente a los 23,7 que el aeródromo registró en realidad.

En 2001 nada parecía poder parar un crecimiento galopante en Son Sant Joan. Es la fecha del Plan Director del aeropuerto de Palma. Los analistas de Aena, entonces una empresa estatal, preveían para las instalaciones mallorquinas un tráfico anual de 38,6 millones de pasajeros para 2015.

Los cálculos de Aena quedaron muy lejos de la realidad, pues ese año finalmente Son Sant Joan recibió 23,7 millones de visitantes, casi 15 millones menos que los previstos dos décadas antes. Nada hacía prever la crisis económica de 2008, ni la creciente preocupación por el calentamiento global, y mucho menos la realidad de la saturación turística.

Diecinueve años después, la sociedad mallorquina se escandaliza al conocer los planes actuales de Aena para Son Sant Joan, que marcan para 2025 un tráfico de pasajeros que ronda los 34 millones con las obras de ampliación en marcha.

Las cifras previstas para cinco años atrás, vistas desde 2001, se hicieron calculando que el aeropuerto soportaría 85 aeronaves en hora punta. Los crecimientos anuales que manejaba el gestor entonces estaban entre el 4 % y el 5 %. En 1998 se contabilizaron 17,4 millones de viajeros, y el año siguiente, 19,2 millones.

Sin embargo, el año pasado, Son Sant Joan no pasó del 2,2% de incremento en su tráfico respecto al periodo anterior.

Para hacer sus cálculos Aena partía de los crecimientos del PIB español, británico y alemán. Además, según se explica en el Plan Director, se había consultado a las autoridades responsables del desarrollo turístico en la isla, cuando se afirmaba que no se preveían incrementos de la capacidad hotelera, "sino únicamente de renovación y modernización de las instalaciones existentes".

Por lo demás, poco ha cambiado en 20 años, la "inquietud" entonces era "diversificar el producto turístico", potenciando el tráfico en temporadas media y baja, para corregir la alta estacionalidad.

Ya entonces se daba cuenta de que en el segmento sol y playa decrecía el gasto por persona y día y también que ese modelo planteaba "problemas de masificación y consumo de recursos" por su alta estacionalidad.

De acuerdo al sistema de pistas del aeropuerto se preveía su saturación cuando se alcanzaran los 89 movimientos hora (en la actualidad son 66) con 38,6 millones de pasajeros anuales. Se señalaba que "el techo" de Son Sant Joan era los 50 millones de viajeros.

Desde la Plataforma contra la Ampliación al Aeropuerto, su portavoz, Gaspar Alomar señala que en 2001 "las cifras estaban hinchadas, no previeron que habría una crisis". No obstante, advierte que en la exposición pública de los proyectos en marcha Aena "dice que están siguiendo el Plan Director". Al mismo tiempo, el gestor esgrime ahora que "a veinte años vista no se puede prever el tráfico que habrá", apunta Alomar.

Mientras con el Plan Director las previsiones "han resultado hinchadas", con el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) resultó "al revés, para 2021 llegaríamos a 29 millones, y en 2019 ya lo hemos superado", dice Alomar.

La plataforma ciudadana inició ayer su campaña de envío masivo de alegaciones para rechazar la ampliación. Se pueden enviar hasta el día 2 de marzo a través de http://aeroport.aguait.cat. También harán charlas informativas.