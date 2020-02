Armengol, a Vox: "Dejen de acosar a los profesores de Baleares"

"Dejen de acosar a los profesores". Es lo que ha acabado reclamando la presidenta del Govern, Francina Armengol, a Vox, después de que la formación de extrema derecha difundiera la grabación de los ataques de una profesora a la formación para sostener que existe adoctrinamiento en las aulas de Baleares. "No hay ninguna denuncia por esta cuestión, si quiere, denuncie", ha retado la presidenta al líder de Vox en las islas, Jorge Campos.

"¿Hay adoctrinamiento? No. Defiendo a la comunidad educativa como siempre he hecho", ha respondido Armengol al ser preguntada hoy en el pleno del Parlament por Vox sobre la grabación de una profesora del IES Emili Darder acusando a la formación de extrema derecha de "xenófoba y machista" y cuestionando que existan denuncias falsas en los casos de violencia de género.

"El adoctrinamiento es evidente", ha insistido Campos, que ha defendido que la grabación "les ha dejado en evidencia": "Llevo 20 años denunciándolo desde el Círculo Balear", ha explicado el líder de extrema derecha en las islas.

Armengol ha recordado la libertad de cátedra amparada por el Tribunal Constitucional y ha pedido al portavoz de Vox, "dejar de acosar a los profesores": "Durante la legislatura de Bauzá ya vimos lo que era meter crispación en las aulas".



"Quieren un pin ideológico"

Por otra parte, el conseller de Educación, Martí March, ha respondido a la pregunta del PP sobre si cree que existen los Països Catalans dando las "gracias": "Con su pregunta demuestra que lo que quieren es un pin ideológico". "Siempre que me reúno con los centros educativos, con los sindicatos y la FAPA es lo que me preguntan: cree en los Països Catalans", ha ironizado March. "Creo en la realidad democrática, en el estado de las autonomías y en la unidad de la lengua", ha contestado el conseller.

"El sindicato mayoritario le ha pedido que los tribunales de las oposiciones estén compuestos por profesores de los Països Catalans y lo grave es que usted no ha desmentido no ha negado que existan los Països Catalans", ha justificado su pregunta la diputada popular Núria Riera. "Me hace esta pregunta porque ustedes nunca convocaron oposiciones: todos los profesores son de aquí y se eligen por sorteo", ha zanjado el tema el conseller.