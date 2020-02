Podemos y Més dejan sólo a Marc Pons con su plan de vivienda

Més se ha unido hoy al rechazo mostrado por Podemos al plan de vivienda presentado por el conseller Marc Pons, dejando claro que no está consensuado entre los socios del Ejecutivo a pesar de que está previsto aprobarlo este viernes en el Consell de Govern. "Es la propuesta del conseller, no un Decreto Ley que esté acabado", ha dicho Joana Aina Campomar, diputada de Més respecto a la falta acuerdo entre Podemos, Més y el PSIB.

Este fin de semana el responasble de la secretaría de vivienda de Podemos, Aitor Morras, dejó claro el rechazo de su partido a la cesión de suelo público a los empresarios de la promoción, prevista entre las medidas, y su defensa de una gestión directa a través del IBAVI o mediante cooperativas de la vivienda. La diputada Esperança Sans ha incidido en esta postura. "Debe ser el Govern, o bien las coopefativas, las que gestionen la vivienda pública", ha afirmado Sans.

Campomar ha sido menos concreta en las cuestiones del plan con las que no esta de acuerdo Més, pero sobre todo ha incidido en que no hay consenso entre los socios del Govern. En este sentido ha dejado claro que el problema de la vivienda es una "prioridad", pero el decreto debe ser "debatido" y "consensuado entre todos".

"Ha de salir adelante con el acuerdo de todos", ha insistido Campomar respecto a los integrantes del Govern. La diputada ecosoberanista ha afirmado que Més no se opone a la "colaboración público-privada ante el déficit de vivienda, siempre y cuando "se preserve que se trata de suelo público" y "se valore qué tipo de cesión es la más adecuada".

Desde el PSIB la portavoz parlamentaria, Silvia Cano, ha afirmado que las medidas anunciadas por el también socialista Marc Pons estaban consensuadas "a grandes rasgos" con Podemos y Més, aunque "no los detales". Cano se hamostrado convencida de que "da tiempo esta semana" para llegar a un acuerdo antes del viernes y ha mostrado su apoyo al "conjunto de medidas" propuestas por Pons para "paliar el problema del acceso a la vivienda".