Font, a sus bases: "Me han rechazado propuestas sin ofrecer alternativas"

"Mucho se ha escrito y especulado sobre el trasfondo de este debate, que, personalmente, no era otro que hacer crecer el proyecto". Con estas palabras justifica el todavía líder de El Pi, Jaume Font, a su militancia su dimisión como presidente del partido regionalista, una dimisión que como ya explicó en su rueda de prensa, formalizará en el Consell General, el máximo órgano de la formación entre congresos, "en unas semanas". "He puesto sobre la mesa propuestas que me han sido rechazadas sin el ofrecimiento de una alternativa concreta", hace constar en su misiva el político regionalista.

En una carta enviada a la militancia y difundida ayer por la tarde por redes sociales, Font se despide de los militantes y votantes del partido, a los que pide que le "perdonen si esta decisión les decepciona". El pobler describe una "situación de bloqueo" en el partido y relatado "haber formulado y puesto sobre la mesa de los diferentes órganos del partido -gracias, también, al trabajo de muchas más personas- propuestas que me han sido rechazadas sin el ofrecimiento de una alternativa concreta", lamenta.



"Uno no puede renunciar a aquello que es"

Pese a defender que "uno no puede renunciar a aquello qe es y la política forma parte de mi esencia", acaba confesando citando un poema del brasileño Mario de Andrade, que tiene "prisa para vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar": "Tenemos dos vida y la segunda empieza cuando te das cuenta que sólo tienes una", concluye su carta.