Gaspar Alomar: "Marc Pons ha comprado el discurso de Aena, se cree que esto no es una ampliación"

Gaspar Alomar (Palma, 1985) siempre intenta coger un barco para salir de la isla. La organización que representa salió a la palestra antes de lo previsto porque el proyecto de crecimiento de Son Sant Joan ya se estaba licitando. Empezaron 15 asociaciones y en tres meses son más de un centenar, con 4.000 firmas individuales. La llegada masiva de viajeros a la isla es el "quid de la cuestión"

P ¿Se queda más tranquilo tras la reunión entre Aena y el Govern?

R Me quedo más intranquilo, el Govern, con Marc Pons, han comprado el discurso de Aena. Han pretendido dar una imagen de que va a haber una remodelación del proyecto, pero Aena no piensa parar el proceso de licitación durante la exposición pública, quiere incorporar peticiones del Govern pero creo que algunas no se atenderán. Sobre que no haya un incremento de la capacidad declarada Aena sigue en sus trece, dice que estas obras no la incorporan. El Govern también pide que solo crezcan las plazas de aparcamiento para los trabajadores (parece que hay un déficit), incluir el tranvía y un carril bici, que no sé qué pinta en el aeropuerto, la verdad. Y que no haya un incremento de posiciones de aviones. Hay una parte del Govern que está comprando el discurso de Aena. Ahora veremos si los otros dos partidos que se han manifestado en contra lo compran o no.

P ¿Confían más en Unidas Podemos y Més?

R Bueno, hay que señalar que aquí no hay competencias aeroportuarias, lo único que se puede plantear es una posición desde el Govern y que se lleve el tema a Madrid y se debata allí. Més y Podemos lo que pueden hacer es tensionar y tratar de evitar que el Govern compre la versión de Aena. Més, a través del senador Vicenç Vidal, está llevando el tema a Madrid. Ahora esperamos que Podemos, que tiene una vicepresidencia 2030 y las políticas deben ir encaminadas en torno a la emergencia climática, y está dentro del Consejo de Ministros, a través de los diputados de la isla ejerza presión para que se paralicen las obras y el proyecto entero.

P ¿Tiene esperanzas de que haya un decrecimiento?

R En la reunión que tuvimos el viernes por la tarde con Aena y el Govern desde el GOB se planteó que hay que ir a ese escenario de decrecer en un momento de emergencia climática. Lo que no puede ser es seguir incrementando el tráfico de aviones. Se comprometieron a no aumentar la capacidad, nunca van a bajarla.

P ¿Menos aparcamientos y que Aena financie un futuro tranvía es suficiente?

R No. El quid de la cuestión es la llegada masiva de personas a estas islas, posibilitar que puedan seguir creciendo año tras año y todo lo que supone: vienen en avión (más emisión de gases de efecto invernadero). Según el informe de impacto ambiental va a provocar más ruido, si ahora afecta a unas 700 viviendas serán el doble. Que venga más gente es mayor presión humana: coches en las carreteras, generación eléctrica, más producción de residuos y generación de residuos, más escasez de agua. No es solo un tema de movilidad del aeropuerto, sino la movilidad que genera.

P ¿Cómo califica la actitud de Aena en la reunión con ustedes?

R Quisieron explicar el proyecto y el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria). No nos contaron nada nuevo. Sí había una actitud receptiva, pero te quedas con la sensación de que, bueno, "os hemos escuchado y así se quedan las cosas".

P El DORA está vigente hasta 2021. ¿Hubo mención al próximo plan quinquenal para tener en cuenta la opinión de la sociedad mallorquina?

R Solo dijeron que están trabajando en él y que no reflejará un aumento de capacidad.

P ¿Qué les hubiera gustado oír?

R Un posicionamiento claro del Govern de rechazar las obras y exigir que paren el proceso de licitación y la retirada del proyecto y redactar uno desde cero para que no pudiera haber un aumento de la capacidad encubierta. Dieron a entender que en verano el aeropuerto está saturadillo. Ahora mismo la terminal está aguantando unos 12.000 pasajeros a la hora en los picos máximos cuando en teoría el DORA marca 11.150. El aeropuerto ya da síntomas de que está saturado. También hablaron de que es el que tiene más aproximaciones frustradas, viene un avión y tiene que recular, no tiene slot para aterrizar y da vueltas en las salas de espera aéreas.

P Con los otros proyectos en marcha (salidas rápidas, rediseño de maniobras en el espacio aéreo y el plan inmobiliario, ¿hacia dónde va Son Sant Joan?

R Aena no solo tiene ingresos por las tasas que pagan las compañías, sino también un 33% de la parte comercial y por ahora un 1,6% en la inmobiliaria. Pretenden sacar el mayor rendimiento posible. En teoría se comprometieron delante del Govern a no desarrollar ningún hotel.

P ¿Qué pasos prevén?

R Seguimos pensando que la exposición pública es una farsa por las licitaciones en marcha, dijeron que siempre lo hacen así para ganar tiempo. Vamos a aprovechar la oportunidad para hacer una campaña de alegaciones masivas, con un modelo para hacerlas. El plazo termina el 2 de marzo, vamos a estar dos semanas intentando que la gente las firme y se visibilice con una recogida masiva el rechazo que hay. A partir de aquí, si no vemos pasos serios desde el Govern de oposición, empezaremos las movilizaciones.

P ¿El Govern tendría que estar llamando a la puerta del ministerio de Transportes?

R Parece que Aena es un ente autónomo que hace y deshace en materia aeroportuaria cuando hay que recordar que el 51% es propiedad de Enaire y depende del Ministerio. Hay una responsabilidad política detrás que no se puede eludir. El Govern tendría que sentarse con Ábalos. Hace un año y medio que está en el Ministerio, habrá tenido tiempo de saber cuáles son los planes a nivel estatal y estarán planeando el DORA siguiente.