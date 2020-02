Pericay relata en su libro una "reprimenda" al tratar de frenar el fichaje de Bauzá por Cs

De Albert Rivera dice que fue un "maestro del oportunismo". Del número uno de Ciudadanos en Balears, Marc Pérez-Ribas, señala que "no es de extrañar que en el partido lo hayan apartado de los focos". A la número uno del Consell, Beatriz Camiña, la define de "soplona". Y a la secretaria de organización, Joana Capó, la acusa de "mentirosa" y de generar crisis en el partido en cuanto alguien se le cruzaba. El cofundador y exlíder de Ciudadanos en Balears, Xavier Pericay, no se calla nada en su libro. "Soy sincero, no escondo nada", asegura él mismo sobre ¡Vamos?, las memorias sobre su paso por la políticas que llegará a las librerías este próximo lunes.

En declaraciones a este diario, Pericay explica que con él quiere contribuir a explicar bien qué ocurrió en sus últimos meses en el partido y tratar de contribuir al debate interno en la formación, a las puertas de su próxima asamblea general, que, salvo sorpresas, designará a Inés Arrimadas como nueva presidenta de Ciudadanos.

"El libro es crítico con Albert [Rivera], pero también le reconozco méritos", explica. "No sé si ayudará o no, pero le pedí a mi editor que me garantizara que saldría antes del congreso", relata el sentido del libro que ha estado escribiendo este el último año.



Crítico con Capó y Pérez-Ribas

Además de las críticas a Rivera, al que en el libro reprocha que "le traicionó el exceso de confianza en sí mismo" y que acabara "rayando el endiosamiento", Pericay también relata el papel de los miembros más destacados del partido en Balears. En esta línea, cuenta cómo sufrió una "reprimenda" por parte de la cúpula nacional por tratar de frenar el fichaje del expresidente y ahora eurodiputado José Ramón Bauzá o cómo Joan Mesquida empezó sus contactos con el partido estando militando todavía en el PSOE.

Especialmente crítico es con la actual secretaria de organización, Joana Capó, a quien tilda directamente de "mentirosa". "Si alguien se le cruzaba por delante, empezaba una labor de desgaste hasta su renuncia", relata sobre la persona que señala como principal responsable de que perdiera las primarias ante Marc Pérez-Ribas. Del actual número uno del partido señala que "no es de extrañar que en el partido y en el propio grupo hayan ido apartándolo de los focos y los micrófonos" y acusa a la actual número uno del Consell, Beatriz Camiña, de haber sido captada como "soplona" de Capó.