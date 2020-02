"El juego está ocasionando un problema de salud pública"

La adicción al juego se ha convertido en un "problema de salud pública" en Balears, que precisa la intervención del Govern para regular este lucrativo negocio. Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Govern, compareció ayer en el Parlament para explicar a la oposición las medidas que ha adoptado su departamento para intervenir en el fenómeno que representa la proliferación de las casas de apuestas. Y ante la necesidad de regular el sector, el vicepresidente consideró necesario alcanzar "un pacto autonómico" para lograr que las medidas de regulación que se adopten tengan continuidad.

En estos momentos en las islas hay 160 salas de juego autorizadas, en las que se reparten 5.000 máquinas tragaperras. A toda esta oferta hay que añadir las apuestas online, que se realizan a través de aparatos electrónicos. Esta actividad de apostar ha doblado en un año el número de adictos que han solicitado que se les prohiba la entrada en estos locales. El número de personas que sufre este problema ha pasado de 140 a 500 en solo doce meses.

Ante el problema de adicción que se esta detectando, el Govern ha decidido adoptar medidas de prevención. El vicepresidente explicó que la primera decisión ha sido la de imponer una moratoria para que no se abran más centros de juego. No se autorizará otro negocio si previamente no se da uno de baja. Esta moratoria, que Yllanes calificó de "fuerte", se mantendrá durante los próximos dos años. Al mismo tiempo, también se aumentan las inspecciones para evitar que los menores puedan entrar en estos locales para realizar apuestas. El año pasado se propusieron 36 propuestas de sanción por la entrada de dichos menores. Pero además de rechazar nuevos locales, se va a replantear las distancias. No se va a autorizar que se abra un nuevo centro si no está a una distancia mínima de 100 metros de un colegio o de un centro médico. También se exigirá una distancia similar entre cada local.

El vicepresidente anunció que se propondrá la prohibición de los anuncios de apuestas, una medida que ya se adoptó con la publicidad del tabaco y el alcohol, por los efectos nocivos que provocan estos productos en la salud.