Josep Melià recalca que Jaume Font "todavía no ha dimitido oficialmente"

Josep Melià no se resignó ayer a soportar en silencio las descalificaciones vertidas por Jaume Font contra su persona. Tras encajar el diluvio de reproches, el secretario general de El Pi remitió "un mensaje" de ánimo a los cargos del partido. En el texto se refiere con intención al "anuncio de dimisión del Presidente". A continuación, y en medio de un lenguaje reverencial y aterciopelado hacia el presunto dimisionario, recalca que "en segundo lugar, quiero informar de que Jaume Font todavía no ha dimitido oficialmente, y que ha comunicado que quiere hacerlo dentro de tres o cuatro semanas reuniendo al Consell General que es el máximo órgano entre congresos". Font había precisado con anterioridad este aplazamiento, que adquiere un sentido negativo en labios de su máximo rival.

Según los destinatarios del mensaje, en el que también se trata al dimisionario en diferido de "referente" merecedor de "un agradecimiento inmenso", el texto pretende frenar los ataques de Font contra Melià. El segundo y único superviviente de la crisis, intentaría frenar una posible oleada en apoyo del exalcalde de Sa Pobla. La innecesaria y detallada mención a la salida aplazada no solo rebaja la aceptación popular del movimiento, sino que siembra la sospecha de que Font busque una aclamación de las clases medias del partido para invertir su inferioridad actual.

La reacción del criticado Melià se produjo después de que Font anunciara que también deja su acta de diputado de El Pi en el Parlament balear "por coherencia y responsabilidad". Todo ello después de que el pasado martes se marchara de la reunión de la Ejecutiva tras comunicar que dejaba la presidencia del partido regionalista. En una rueda de prensa multitudinaria, ayer reconoció que ha tomado esta decisión tras "nueve meses de bloqueo" con la otra corriente del partido liderada por Josep Melià como secretario general y por la vicepresidenta Xisca Mora.

Recordó que no es la primera vez que deja un cargo público de un partido por su forma de ver la política, en relación a su marcha del Consell por desavenencias con el entonces presidente del PP José Ramón Bauzá. Font seguirá en El Pi como militante.

El todavía líder regionalista presentó un documento el pasado lunes con sus ideas para "hacer crecer el partido" y este documento no fue aceptado por el núcleo duro del partido. "La vicepresidenta [Xisca Mora] y el secretario general [Josep Melià] no piensan como yo", aseveró ayer Font.

De todas formas, según relató, el principal problema vino cuando él quería crear tres nuevas secretarías dentro del partido y la otra corriente no aceptó los nombres que él propuso. Asimismo, se generó un conflicto cuando Font consideraba que debía apartar a otro secretario, porque "yo ya había perdido la confianza en él" y la otra parte se negó a que lo destituyera. Esto sucedió el pasado lunes y fue lo que precipitó su dimisión. Pese a las diferencias, la plana mayor del partido arropó a Jaume Font con su presencia en la rueda de prensa. Font no saludó a Melià cuando entró en la sala de prensa de El Pi. Si bien es verdad que cuando terminó su comparecencia se fundieron en un abrazo y le deseo suerte, ya que Melià como diputado deberá coger las riendas del grupo parlamentario. La exdiputada Maria Antònia Sureda es la siguiente de la lista que le tocaría entrar en el puesto de Jaume Font, siempre y cuando no hagan correr la candidatura.

"No me siento desautorizado por el partido", aseguró en varias ocasiones Font. No obstante, el relato de los acontecimientos, admitir los nueve meses de bloqueo, negociaciones con intermediación entre los sectores y la dimisión de ayer demuestran que una parte que ostenta el poder en la formación regionalista sí ha desautorizado al todavía presidente.

Dio las gracias a los militantes y a todo el equipo y pidió disculpas si "mi vehemencia a veces no se ha entendido. Mi objetivo era ampliar las bases de El Pi".