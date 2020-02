La Societat Balear de Medicina Familiar asegura que contagiarse de la gripe en Mallorca es real, del coronavirus no

En lo que llevamos de temporada gripal, este virus estacional ha infectado a un total de 121 personas, 22 de ellos con una sintomatología grave (13 hombres y 9 mujeres) y otros 99 considerados como "casos no graves" (48 hombres y 51 mujeres), según datos recopilados por el Servei d'Epidemiologia. Con el famoso coronavirus, las islas han registrado una infección, que además es importada, de un ciudadano británico que pasó tres días con algún tipo de afección respiratoria en su domicilio durante los cuales no contagió a nadie.

"Cada persona que contrae la gripe contagia de media a unas 6 u 8 personas. El año pasado, el 8% de los ingresados por gripe en Son Espases fallecieron", compara Elena Muñoz, presidenta de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFIC). Estamos en pleno pico epidémico de la gripe y la presidenta de los médicos de familia recuerda a la población que "la posibilidad de contraer la gripe es real, contagiarse con el coronavirus no lo es".

Pese a ello, el propio personal sanitario no está actuando de una manera homogénea, pese a que Salud reitera y actualiza los protocolos de actuación constantemente. El de Primaria hace dos días, sin ir más lejos. El problema, según algunas fuentes consultadas, es que las directrices remitidas son "unos tochos que no todo el mundo lee". Esa falta de órdenes claras y sencillas está provocando que algunos centros de salud estén actuando como versos libres.

Ayer mismo, a una usuaria que acudió a un centro de salud de Marratxí con tos y sintomatología de enfermedad respiratoria, el personal que le hizo el triaje, pese a que la paciente había respondido que ni había estado en China ni había estado en contacto con nadie que hubiera visitado ese país, le facilitó una mascarilla y le hizo esperar con ella puesta en una sala de espera que recibió con recelo y murmullos a la recién llegada.

Esto se suma a lo acontecido el pasado fin de semana en otro centro del municipio donde reside la familia británica foco del único infectado por coronavirus y en el que, como se recordará, los trabajadores de admisión instaban a ponerse mascarillas a todo aquel paciente con mucosidad, tos o fiebre.

Preguntada por el caso de ayer, Muñoz reitera que esa actuación no fue correcta, que la mascarilla no protege realmente contra estos virus. "Estamos en epidemia de gripe y, por tanto, mantenemos las medidas de prevención respiratorias con todos los pacientes. Esto es, que no se tosan unos a otros y que se limpien las manos de manera frecuente", recuerda las medidas más eficaces.

"Si viene a mi consulta una viejecita de Alaró que no ha salido de Mallorca, evidentemente no le voy a poner una mascarilla", subraya Muñoz recordando que el protocolo solo prevé extremar las precauciones con aquellas personas que hayan viajado a China o que hayan estado en contacto con alguna persona que haya dado positivo por el nuevo virus.

Actuación ante un caso de covid-19



"Nos han enviado hace dos días un protocolo actualizado para saber cómo debemos actuar en Primaria ante un posible caso de coronavirus. Y, en resumen, consistiría en aislar al paciente que cumpla los criterios citados en una habitación y llamar al 061 para que se lo lleve a un hospital y allí actúen con él como han hecho con el británico", revela.

"¿El personal sanitario? Tenemos unos trajes para protección contra infecciones que no son necesarios en estos casos como tampoco lo sería en mi opinión que el personal se pusiera una mascarilla. Bastaría con se enfunden unos guantes y se mantengan a unos dos metros de distancia del paciente mientras llega la ambulancia", aconseja.

Y la presidenta de IBAMFIC vuelve a desaconsejar el uso de mascarillas. Al menos en nuestro ámbito. "Puedes ponértelas en una calle de china abarrotada de gente o en un aeropuerto asiático, pero no por las calles de Balears ni en ningún aeródromo nacional. Aquí, las mascarillas no proporcionan ninguna protección contra este nuevo virus", concluyó Elena Muñoz.

El coronavirus no se contagia por vía aérea sino por gotas y por contacto con ellas en algún tipo de objeto o superficie. "Y por gotas gordas", puntualiza la presidenta de IBAMFIC, "de ahí que se recomiende no permanecer a menos de dos metros de un infectado. El virus se coge por secrecciones, de ahí que la mejor medida de protección sea lavarse las manos, la única que ha demostrado ser eficaz para evitar la propagación de virus estacionales. De igual manera, los pañuelos desechables son desechables. No se deben usar y luego volver a guardarlos en el bolsillo", recomienda.