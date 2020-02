"No se contagia por vía aérea sino por gotas y gotas gordas"

"Las mascarillas no son eficaces aquí", asienta Elena Muñoz. Sí podrían serlo en las grandes aglomeraciones chinas.

"Las mascarillas no son eficaces aquí", asienta Elena Muñoz. Sí podrían serlo en las grandes aglomeraciones chinas. Efe/ALEX PLAVEVSKI

El coronavirus no se contagia por vía aérea sino por gotas y por contacto con ellas en algún tipo de objeto o superficie. "Y por gotas gordas", puntualiza la presidenta de IBAMFIC. "De ahí que se recomiende no permanecer a menos de dos metros de un infectado. El virus se coge por secrecciones, de ahí que la mejor medida de protección sea lavarse las manos, la única que ha demostrado ser eficaz para evitar la propagación de virus. De igual manera, los pañuelos desechables son desechables. No se deben usar y luego volver a guardarlos en el bolsillo", aconseja Muñoz.

De otro lado, ayer se celebró en Son Espases la comisión técnica de prevención de riesgos laborales ante las críticas de dos sindicatos sanitarios, el de enfermería (SATSE) y el de técnicos de enfermería (SAE), de que los trabajadores no habían sido debidamente informados de las medidas de protección que debían adoptar ante el nuevo virus. El doctor Javier Arranz resolvió dudas.