Alertan de que en 2025 habrá coches eléctricos parados por falta de puntos de recarga

La Federación Nacional de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (Baleval) alertaron ayer de que el archipiélago tendrá vehículos parados por falta de recarga si no ejecuta un plan para instalar de nuevos con urgencia y de forma efectiva antes del 2025, cuando quedará prohibida la circulación de vehículos diésel de nueva matriculación.

En este sentido, según expresó el presidente Feneval, Juan Luis Barahona, los puntos nuevos han de ser de recarga "ultrarrápida" y "compatibles con todos los tipos de conectores".

El presidente de Baleval, Atoni Masferrer, apuntó, por su parte, que "no es posible cumplir con la exigencia de adaptar parte de sus flotas a la movilidad eléctrica ya que no existen aún puntos de recarga suficientes y garantías para que las alquiladoras puedan ejecutar esta normativa". Por ello, avisó de que dichas empresas estarán obligadas a comprar un mínimo del 2% de coches libres de emisiones en 2020 y contar con una flota no contaminante de al menos un 0,6% sobre el total.