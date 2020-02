Tomás Melgar sobre poner límites: "No es nuestra responsabilidad"

?El director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, rechazó ayer que Son Sant Joan tenga que ser "una barrera" que frene la llegada de pasajeros. "No somos los apropiados para estudiar cuál es la carga de la isla, no tenemos una responsabilidad sobre la explotación de esta isla. Nuestra obligación es adecuar la oferta a la demanda que produzca la isla. La gente de Mallorca tiene que poder moverse, no puedes decir tú puedes entrar y tú no, no tenemos una aduana", indicó Melgar a IB3 Televisió.

Melgar pronosticó que el aeropuerto recibirá a "35 millones de pasajeros" en 2025, pero negó que vaya a suponer que supere su capacidad operativa.