"No ha faltado nadie a clase, aunque hay padres que preguntan"

"Nos han dicho que el colegio no es un foco de riesgo porque el británico que ha contraído el coronavirus no ha estado en la escuela durante el periodo en que su contagiosidad era más alta", explicaba ayer el director del colegio de Marratxí al que van a clase tanto las dos hijas del contagiado por coronavirus como el niño de siete años que está siendo investigado y que estaría pasando por un proceso gripal estacional.

"No ha faltado nadie a clase en estos últimos días y aunque lógicamente hay padres que preguntan, la tranquilidad es completamente absoluta", señaló el responsable educativo calificando de "correcta" la gestión que está haciendo el departamento de Salud Pública con toda esta crisis.

Añadió que asimismo ha recibido instrucciones de Salud de que bajo ningún concepto debe revelar los nombres de los alumnos implicados admitiendo así que el nuevo niño de siete años que está siendo investigado como presunto portador del virus surgido en China es compañero de las hijas del británico que ya ha dado positivo y que asiste a clases en esa misma escuela.

"Han notado las ausencias"



"Ha habido algunos padres que me lo han preguntado y me he tenido que negar a darles los nombres pero otros ya saben de quién se trata porque se han fijado qué niños no han venido a clase, han notado las ausencias", reveló.

El responsable del centro educativo, que pidió mantener el anonimato de la escuela, admitió que no han seguido ningún protocolo por esta circunstancia pese a que él mismo se interesó por el estado del padre de dos de sus alumnas al día siguiente de que fuera hospitalizado en Son Espases.

"Me enteré el sábado por la mañana y llamé a Son Espases y a través de un conocido me interesé por el estado del británico, del que me dijeron que se encontraba bien y asintomático", detallaba.

El hecho de que las autoridades han estado en contacto con él lo demuestra su conocimiento al detalle de los últimos acontecimientos. Así, además de asegurar sin atisbo de duda que el británico que resultó positivo por coronavirus tenía "una carga viral muy baja", el responsable de la escuela apuntaló esa certeza con otro argumento que han esgrimido los responsables sanitarios en sus últimas comparecencias: que esto queda demostrado porque ni siquiera ha contagiado al resto de su familia cuando se encontraba con síntomas de una enfermedad respiratoria y, en teoría, era más propenso a infectar a las personas de su entorno más cercano.

"No creo que el niño que está ingresado dé positivo", señaló anticipándose a los resultados de las pruebas que fueron remitidas el pasado lunes por la tarde al laboratorio de referencia de Madrid.

"Nos han dicho que tiene la gripe B que, al parecer, no es compatible con el coronavirus. Ha pedido los análisis por seguridad y por seguir los protocolos establecidos. Creo que tanto este chico como el resto de la familia ya tienen el alta hospitalaria y solo están esperando que lleguen los resultados de Madrid", añadió.

Los contactos, en una fiesta



También tenía conocimiento el director de las búsquedas activas que ha llevado a cabo Salud Pública con las personas que habían tenido un contacto estrecho con el ciudadano británico residente en Marratxí. Algunos de ellas serían padres o alumnos que asistieron a una fiesta a la que también acudió la única persona que hasta el momento ha dado positivo por coronavirus.

El director desconocía la fecha exacta en la que habría tenido lugar esa fiesta –"creo que fue entre el 30 de enero y el 1 de febrero", aventuró–, aunque descartó que la misma se celebrase en casa de los ciudadanos británicos residentes en Marratxí ya que, alegó, "esos días no es el cumpleaños de ninguna de sus hijas".

Pero una buena parte de los investigados por tener un contacto estrecho con el infectado –Salud ha revelado que lo están haciendo con entre veinte y cuarenta personas–, habrían asistido a esa fiesta en la que coincidieron con un británico recién llegado de la estación de esquí francesa y en su fase contagiosa más elevada. "Nos han dicho que han realizado hasta 60 analíticas a las personas investigadas y que ninguna de ellas ha dado positiva", concluyó el director de la escuela implicada de forma tangencial en esta alerta sanitaria mundial.