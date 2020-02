Suspenden un juicio contra Paula Rotger por un incidente en el aeropuerto de Palma

El juzgado de instrucción número 9 de Palma suspendió ayer al mediodía el juicio previsto contra Paula Rotger, la trabajadora del aeropuerto de Son Sant Joan que denunció a un guardia civil de la terminal por discriminación lingüística el pasado año, por un delito leve de coacciones por un incidente en el aparcamiento del aeródromo con otro empleado.

Los hechos ocurrieron a mediados de octubre de 2019, cuando Rotger y el trabajador coincidieron en el aparcamiento de personal de Son Sant Joan y se produjo un encontronazo entre ambos. El altercado dio lugar a dos denuncias cruzadas. Una de ellas, la del joven contra la mujer, debía enjuiciarse ayer, pero el magistrado suspendió la vista oral.

El juicio se pospuso porque las partes pidieron acumular las dos denuncias en un único procedimiento. "Pensamos que no se pueden juzgar independientemente por separado, sino todo junto", indicó el abogado de Rotger, Josep de Luis.

La denuncia de la mujer contra el otro empleado se encuentra pendiente de un recurso en la Audiencia de Palma, que tendrá que decidir si los hechos constituyen un delito de odio, como mantiene su abogado, o bien se trata de un delito leve de daños.

"Mi denuncia está en el limbo. Me parece una perversión muy grande, es increíble cómo funciona la Justicia", aseguró Rotger, quien recalcó que fue agredida verbalmente y sufrió daños en su coche y ayer se la juzgaba a ella por coacciones. "Vengo a defender la verdad, lo que ocurrió, a que se esclarezca lo que hizo este joven. No es el único que me insulta. En el trabajo hay uno que me insulta y me dice '¡Viva España!' y yo no me siento ofendida", añadió la mujer, que fue recibida entre aplausos por una treintena de personas, muchas vinculadas a la Obra Cultural Balear (OCB).

Según su versión, el joven la insultó al escucharla hablar por teléfono y ver una estelada en su coche. Una compañera de Paula le hizo una foto y él se exaltó más y le rompió la ventanilla del coche. En cambio, el hombre denunció que primero recibió insultos él y pidió que dejaran de humillarle, grabarle y decir que eran unos fachas. Como no le hicieron caso, él la insultó. Según el joven, la mujer subió la ventanilla y para no pillarse los dedos tuvo que fracturarla.