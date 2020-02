Un médico especialista en infecciones tranquiliza a los vecinos de Marratxí

Mensaje tranquilizador. El doctor Javier Arranz, especialista en enfermedades infecciosas, pronunció ayer una conferencia en Marratxí en un intento de tranquilizar a los vecinos ante la aparición de un caso de coronavirus en Mallorca. Afirma que la enfermedad vírica tampoco es tan grave y que su índice de mortalidad es muy bajo.

En el salón de actos del instituto de Marratxí se celebró ayer una conferencia informativa a cargo del doctor Javier Arranz, médico de familia, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del comité autonómico de alerta por el coronavirus. Precisamente, la razón de este encuentro fue facilitar a los asistentes información sobre este virus que procede de China y que ya ha infectado a una persona en Mallorca, que se encuentra ingresada en Son Espases. El infectado es un vecino de Marratxí.

El salón se llenó de público, pero la mayoría de asistentes eran estudiantes de farmacia o enfermería. Apenas diez vecinos de Marratxí estuvieron presentes en la sesión informativa.

Pese a la alarma que se ha creado por la extensión del coronavirus, el especialista médico quiso quitar importancia a este virus, pero sobre todo pretendió tranquilizar a los vecinos de Marratxí, afirmando que la situación está controlada. Explicó que se trata de una enfermedad cuyos síntomas, muy parecidos a los que provoca la gripe, no son graves. A pesar de que la única persona que ha resultado infectada en Mallorca reside en Marratxí, el médico explicó que no se infectó en la isla, sino en una estación de esquí de Francia. Y confirmó que ni su mujer, ni tampoco sus dos hijas han resultado infectadas por el coronavirus, aunque se encuentran bajo cuarentena en el hospital. Por ello, el médico descartó que el foco del virus esté concentrado en Mallorca. Arranz detalló al público que el ciudadano británico es una persona muy ordenada, hasta el extremo de que tiene costumbre de anotar todos sus movimientos diarios. Por ello, existe un testimonio escrito de los lugares donde estuvo en los últimos días, así como con las personas con las que mantuvo contacto.

Las mascarillas



Explicó también que el uso de mascarillas es poco efectivo para evitar el contagio y aconsejó que lo más adecuado es ir limpiándose las manos con frecuencia.

Aunque sí existe la posibilidad de que el ciudadano británico, antes de descubrirse que estaba enfermo, pudiera transmitir el virus a alguna persona con la que mantuvo contacto, el médico insistió en que no hay que alarmarse. E insistió en que si algún vecino de Marratxí es consciente de que ha podido tener contacto con este infectado, no hay razón para que no realice una vida normal. El virus tiene un periodo de desarrollo de dos semanas, por lo que si durante este tiempo alguna persona nota que le ha aumentado la fiebre, lo que tiene que hacer es avisar de inmediato al 061 y desde este servicio se le indicarán los pasos que debe seguir. Lo que no se debe hacer en ningún caso, según explicó el especialista, era dirigirse a una consulta médica y esperar junto al resto de pacientes a que le llame el facultativo.

Javier Arranz consideró también que la alarma que se ha generado con esta enfermedad es exagerada y recordó que el porcentaje de mortalidad de personas infectadas es apenas del dos por ciento. Se trata de una incidencia que es mucho menor que otros tipo de virus, que también se inician en animales y que se desarrollan en otros países del mundo, por los que mueren muchas más personas. Sin embargo, esta situación no provoca la alarma que sí se ha generado con la aparición de coronavirus.

Por su parte, el alcalde de Marratxí también lanzó a la población un mensaje de total tranquilidad y afirmó que la situación estaba controlada.