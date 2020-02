Jaume Font dimite como presidente de El Pi

Jaume Font, en la actualidad presidente del partido regionalista Proposta per les Illes, El Pi, y diputado en el Parlament, ha anunciado que renuncia al liderazgo de la formación. El abandono del antiguo conseller y senador se produce después de meses de enfrentamiento con la línea defendida por Josep Melià, también parlamentario autonómico.



Font acaba de comunicar mediante un tuit su salida de la presidencia de El Pi. La formalización de esta decisión, redactada como un mensaje a los militantes del partido, se produce después de que el exalcalde de sa Pobla abandonara abruptamente una reunión.





Avui he comunicat a l'Executiva d'@ElPi_IB la meva ferma voluntat de dimitir com a president de la formació. Una decisió dolorosa, però molt meditada. Gràcies, companys/es, per tots aquests anys de bona feina. Ha estat un honor servir als ciutadans de #Balears al vostre costat. pic.twitter.com/8bEGH8mCzM