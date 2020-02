Company a Armengol: "Con Rajoy era una leona, con Sánchez una gatita"

El líder del PP balear, Biel Company, ha acusado en el pleno del Parlament a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, de "ponerse como una leona" en sus exigencias al Gobierno central cuando gobiernan los populares, pero "cuando llega el PSOE se convierte en una gatita". Company ha acusado a Armengol de "bajar la cabeza" ante Pedro Sánchez, al contrario de lo que hizo con Mariano Rajoy cuando llegó a La Moncloa. "Hay que ser más contundente, de lo contrario Pedro Sánchez seguirá maltratando a Balears, levante la cabeza", ha espetado Company a Armengol.

La presidenta ha replicado que su actitud es la de reivindicar ante Madrid "gobierne quien gobierne" en defensa de los intereses de Balears, si bien ha precisado que "la hoja de ruta" del Govern del Pacto y del Ejecutivo de Pedro Sánchez son coincidentes y las relaciones más fluidas. "Ahora (con el Gobierno de Sánchez) hay voluntad de negociación y cohesión territorial. Con el Gobierno de Rajoy venían los ministros a Balears, cuando en el Govern estábamos nosotros, y se iban a la sede del PP a hacer los anuncios", ha recordado a Company.

Armengol ha contestado a preguntas sobre sus reivindicaciones a Madrid con el nuevo Gobierno formuladas por Company y por el líder de El Pi, Jaume Font, a quien ha admitido que Balears es una Comunidad Autónoma, con "muchas potencialidades" y que "desde Madrid nadie entiende como somos", por lo que es preciso "hacer mucha pedagogía para explicar mucho las cosas y conseguirlas". Además, ha insistido en que el Govern pondrá en la agenda política en sus relaciones con Madrid los temas "urgentes" para Balears, como un nuevo sistema de financiación autónomica.

Font ha ironizado sobre "el monólogo reivindicativo" ante Madrid en el que, según ha dicho, esta instalado el Govern, "pero los de Madrid están concentrados en Cataluña, no es Balears, lo que también pasaba con Rajoy". En este sentido ha puesto como ejemplo que el viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, dejó claro que no pagaría a Balears los 78 millones de IVA de 2017 y a cambio permite que el Govern se endeude en 65 millones de euros más. "No paga lo que es nuestro y tenemos que pedir un préstamo y pagar intereses", ha criticado el líder de El Pi para quien "de momento, Madrid (con el Gobierno de Pedro Sánchez) nos trata muy mal".

Armengol ha defendido que, tras solo un mes después de constituirse el Gobierno después de meses de "inestabilidad con problemas enquistados", el Ejecutivo estatal ya ha adoptado medidas a favor de Balears. Respecto al IVA pendiente de 2017 ha recordado que lo ocurrido se debe al cambio que efectuó el exministro del PP Cristóbal Montoro, y ha desvinculado esta cuestión del aumento del límite de déficit que permitirá al Govern endeudarse por 65 millones de euros más, algo que los socialistas de las islas ya habían defendido y que el Gobierno de Rajoy se negó.