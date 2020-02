Coronavirus en Mallorca: El 061 recibe una media de 50 llamadas diarias

Desde que se activó el protocolo por un posible caso de coronavirus, el pasado viernes, y su posterior confirmación, este último domingo, el teléfono de emergencias médicas del 061 ha recibido no menos de cincuenta llamadas diarias de ciudadanos preocupados por la peligrosidad del nuevo virus así como buscando consejos sobre cómo sustraerse a él, informaron fuentes del IB-Salut.

"Generalmente llaman personas preocupadas porque tienen síntomas de una enfermedad respiratoria y quieren descartar que han contraído el coronavirus", explicaron desde el Servei de Salut, recordando que el protocolo adoptado por este país restringe los casos sospechosos a las personas que hayan estado en contacto estrecho con alguien a quien se le haya diagnosticado la infección por coronavirus y a todos aquellos que hayan viajado a China en los últimos catorce días.

Desde la sanidad pública balear se quiso lanzar un mensaje de calma a la población recordando que en estas semanas las islas registran tradicionalmente su pico epidémico del virus estacional de la gripe cuyos síntomas clínicos, recordaron, son prácticamente indistinguibles de los del patógeno detectado en el país asiático.

Por otra parte, la directora de Salud Pública, Maria Antònia Font, explicó, en relación a la búsqueda activa de las personas que hayan tenido contacto con el británico infectado que está realizando su departamento, cuáles son los criterios para considerar que este fue "estrecho" y que entraña un riesgo que debe ser evaluado.

"Se considera un contacto estrecho cuando se trata de un familiar, te has relacionado con el infectado a una distancia de menos de dos metros o le has estado cuidando cuando estaba enfermo", enumeró Font. Todas las personas con las que han contactado que han tenido un contacto similar con el paciente británico están "muy tranquilas", señaló la directora general, que añadió que si no experimentan ningún malestar o tienen síntomas, deben permanecer en casa sin relacionarse con mucha gente hasta pasar catorce días desde ese contacto.

Font concluyó pidiendo a posibles terceras personas que crean que han estado en contacto con el ciudadano británico que no tomen decisiones por su cuenta como ir al centro de salud o a un hospital, sino que llamen al teléfono de vigilancia habilitado.