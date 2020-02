Tranquilidad de los hoteleros: sin cancelaciones a causa del coronavirus en Mallorca

La Federación Hotelera de Mallorca ha confirmado que, de momento, no han recibido cancelaciones de turistas que desistan de venir a la isla a consecuencia de los casos de coronavirus detectados en una menor y en un británico que está aislado en el hospital de Son Espases. Los hoteleros han manifestado su tranquilidad por esta cuestión y no creen que les llegue a afectar. Desde la patronal hotelera quieren "poner en valor" la rápida reacción de la conselleria de Salut en este tema y aseguraron que "no hay alarmismo" entre los clientes. Lo que ocurre es que en el caso de detectarse más casos la alarma se puede incrementar.

Donde sí se ha producido alguna anulación de reserva puntual es el alquiler vacacional y que bien podría ser de algún cliente que al ver que en Mallorca ya hay caso de coronavirus haya decidido no viajar. No obstante, desde la patronal del alquiler vacacional Habtur apuntan que tampoco se está generando alarma y no saben con exactitud si las anulaciones son a consecuencia del virus de Wuham.

El aeropuerto de Son Sant Joan tampoco ha registrado incidencias ni cancelaciones a raíz de los primeros casos de coronavirus en Mallorca. Desde Aena apuntaron que durante todo el día de hoy se están operando todos los vuelos previstos.

A nivel mundial, El coronavirus sigue causando estragos en la economía mundial. El aumento de casos en toda China y la incertidumbre generada tras la alerta internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han provocado que la tendencia de las reservas de viajes a China cayera un 79 por ciento durante el pasado mes de enero. Así lo confirma el equipo de datos de la plataforma TravelgateX, que añade que este porcentaje supone un incremento de más del 130 por ciento respecto al ratio de cancelación del mes del mes de diciembre.