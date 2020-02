Salud busca a las personas que tuvieron contacto con el infectado por coronavirus

La conselleria de Salud ya ha empezado a buscar a todas las personas que tuvieron "contacto estrecho" con el ciudadano británico residente en Marratxí que ha dado positivo en coronavirus. Es el primer caso de virus 2019-nCov confirmado en Mallorca y el segundo de España.

La directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, expuso ayer que buscan a las personas que tuvieron contacto cercano con él entre los días 29 de enero y 1 de febrero, que es cuando tenía síntomas. Este ciudadano se infectó durante una estancia en una estación de esquí francesa entre el 25 y 29 de enero, donde coincidió con otro británico que ha dado positivo en coronavirus.

El pasado día 29 de enero este vecino de Marratxí voló desde Ginebra a Barcelona y de ahí a Palma. Por eso, entre las personas que está buscando Epidemiología se incluyen los pasajeros que estuvieron junto a él en los vuelos, así como a los que viajaban en la fila de asientos delantera y en la trasera.

Según explicó Font, se entiende por "contacto estrecho" todo lo que implique contacto físico, convivencia o haber estado a una distancia de uno o dos metros del paciente. Ya ha empezado la búsqueda de estas personas, que según Font "no deben preocuparse y pueden seguir haciendo vida normal". Cuando sean localizadas se les darán unas instrucciones a seguir en caso de que presenten síntomas y se mantendrá con ellas una comunicación diaria.

Este paciente se encuentra ingresado en Son Espases. No tiene síntomas y no recibe ningún tratamiento. Se considera un caso "leve" y que ya está en la "fase final" de la enfermedad y se estima además que hay pocas posibilidades de contagio. Font valoró ayer que su familia, que es con quien ha tenido un contacto más directo, no ha sido contagiada. El doctor Javier Murillas, jefe del servicio de Medicina Interna, señaló además que el paciente estuvo en su casa la mayor parte del tiempo que presentó síntomas.

Le repetirán la toma de muestras a mediados de esta semana (el martes o miércoles) para volver a enviarlas al Instituto Carlos III para su análisis.

Según explicó el doctor Jordi Reina, responsable de Microbiología de Son Espases, el paciente tiene una "carga baja" del virus y se encuentra en la "fase final" de la enfermedad. Aun así, por precaución esperarán a tener dos muestras consecutivas con resultado negativo antes de dar el alta al paciente. Las muestras se realizan cada dos o tres días.

Su mujer y sus hijas han dado negativo para coronavirus pero continúan en el hospital a la espera de que remita la gripe común que tiene la hija mayor. Ayer por la mañana, esta niña, de diez años de edad, ya tenía menos fiebre.

Aunque oficialmente no están hospitalizadas y han dado negativo, Salud ha decidido que también se les tomarán más muestras y se enviarán a Madrid para que se vuelva a buscar la presencia del virus de Wuhan.

La familia ingresó el viernes pasado en Son Espases. Mientras esperaban los resultados (que llegaron el domingo a las cinco y media de la mañana), pasaron la noche en dos habitaciones: el padre durmió en una habitación con una de las hijas y la madre con la otra. En total, la familia lleva nueve días de los 14 que dura la incubación.

Murillas resaltó que el paciente no tiene ninguna patología añadida y no está recibiendo ningún tratamiento. El doctor Reina celebró que este ciudadano es "muy colaborador" y ha hecho un relato "muy minucioso" de todos sus pasos y contactos, lo que les ha permitido definir una "trazabilidad extraordinaria" para realizar el estudio epidemiológico. Los responsables médicos no se atrevieron ayer a hacer una estimación de a cuánta gente tendrán que localizar.

Los responsables sanitarios valoraron ayer que el sistema de alertas y la cadena de información "han funcionado" de forma rápida y muy eficaz y aplaudieron asimismo la actitud del paciente, ya que fue él mismo quien envió un correo dando aviso de que podía estar infectado con este patógeno tras su estancia en Francia.

Fernando Simón, director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguró ayer en una rueda de prensa en Madrid que este caso no debe entenderse como un incremeneto del riesgo en España ya que se trata de una transmisión de virus en el extranjero, como ocurrió con el paciente alemán de La Gomera que se contagió en Alemania. En este sentido, Simón valoró que son casos con rasgos "parecidos".



Llamada a la calma



Tanto Simón desde Madrid como la consellera de Salud, Patricia Gómez, desde Palma destacaron ayer la "total colaboración" entre el Govern y el ministerio de Salud. Goméz habló ayer con el ministro Salvador Illa, así como con la vicecónsul del Reino Unido. La consellera llamó a mantener la calma y a confiar en los servicios sanitarios.

El doctor Reina insistió en que la población general no tiene que estar preocupada por este virus respiratorio que "se está comportando como la mayoría" y que este tipo de procesos "se pueden pasar en casa sin ningún problema".

Según las últimas cifras, en todo el mundo el número de infectados asciende a 37.591: la inmensa mayoría están en China, pero otros 27 países tienen casos. El virus 2019-nCov deja ya 812 víctimas mortales, superando la mortalidad del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) que en 2003 mató a casi 800 personas.



Las claves



Contagio: Entre el 25 y el 29 de enero

Este ciudadano británico se contagió entre los días 25 y 29 de enero durante una estancia en un resort en los Alpes Franceses, por donde pasó otro inglés que después se ha sabido que estaba infectado.

Fase de síntomas: Del 29 al 1 de febrero

Este vecino residente en Marratxí presentó síntomas del 29 de enero al 1 de febrero. Salud busca quién tuvo contacto estrecho con él durante estos días, incluyendo pasajeros con los que compartió vuelo.

Repetirán los análisis a la mujer y a las hijas

Una de las hijas tiene gripe, pero según Salud todas han dado negativo para coronavirus. Igualmente la madre y las hijas permanecen en el hospital y se les volverán a tomar muestras para enviar a Madrid.

Volverán a tomarle muestras en dos días

Para darle el alta hará falta que dos análisis consecutivos den negativo. A mediados de semana (martes o miércoles) repetirán la toma de muestras y lo volverán a hacer dos o tres días después.

Dos casos en España contagiados fuera

El ministerio de Salud señala que en nuestro país se mantiene el mismo nivel de riesgo frente al virus de Wuhan y destaca que los dos casos confirmados se han contagiado en el extranjero.