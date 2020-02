Més pide que comparezca en el Parlament el director del aeropuerto por la ampliación

Més pedirá la comparecencia en el Parlament del director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, para dar explicaciones sobre el proyecto para Son Sant Joan. Además, los ecosoberanistas presentarán una proposición no de ley en la Cámara balear exigiendo la paralización de las obras que están en licitación, según ha anunciado Miquel Ensenyat, portavoz parlamentario de Més, quien ha insistido en su rechazo a la ampliación del aeropuerto.

Ensenyat ha reconocido que Melgar no está obligado a comparecer en el Parlament, pero ha considerado que si no lo hace "diría mucho" respecto a las reales intenciones de Aena, a la que ha acusado de "opacidad" para no aclarar lo que realmente implica el proyecto previsto para Son Sant Joan.

"Rechazamos cualquier tipo de obra que suponga una ampliación y un aumento de las frecuencias", ha insistido Ensenyat quien ha incidido en la necesidad de la cogestión aeroportuaria para que las actuaciones que se realicen en Son Sant Joan deban contar con el Govern a la hora de decididirlas.