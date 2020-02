El PP pide a Armengol que "deje de agachar la cabeza" y reclame el IVA pendiente

El presidente del Partido Popular en Balears, Biel Company, pidió ayer a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "deje de agachar la cabeza y de estar arrodillada ante Madrid" y reclame los 78 millones de IVA ante los Tribunales.

Durante una reunión con los alcaldes y números uno del PP de Mallorca en Ariany, Company se expresó en estos términos tras la confirmación este viernes, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de que Balears no recibirá los 78 millones de IVA que le debe el Gobierno. "Lo que no puede hacer es decir que no reclamará judicialmente los 78 millones de IVA, cuando sí lo están haciendo el resto de presidentes de comunidades autónomas, incluso los socialistas", especificó Company.

Además, el presidente del PP destacó que "Pedro Sánchez ha hecho decretos ley para todo lo que ha querido y no lo ha hecho con el IVA porque estaba interesado en robarnos 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas" y, en este sentido, apuntó que "Armengol debe ser reivindicativa ante Madrid".

Este viernes, la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, consideró que la propuesta lanzada por la ministra María Jesús Montero de no tener en cuenta el déficit imputable al IVA de 2017 que no cobraron y la puesta en marcha de un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sin intereses, es "insuficiente", aunque mantuvo su postura de agotar la negociación para lograr la devolución de los 78 millones, "sin descartar ninguna vía", en referencia a la posibilidad de acudir a los tribunales si no consigue una respuesta positiva.