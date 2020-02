El Govern ve "insuficiente" la propuesta de Montero para pagar el IVA pendiente

La propuesta lanzada ayer por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, a las comunidades autónomas de no tener en cuenta la parte del déficit imputable al IVA de 2017 que no cobraron y la puesta en marcha de un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sin intereses no ha convencido al Govern, que, si bien la considera "un paso, es insuficiente", según declaró la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez. "Seguiremos reclamando estos ingresos", dejó claro Sánchez al acabar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La consellera mantiene su postura de agotar la negociación política para lograr la devolución de los 78 millones pendientes del IVA de 2017, "sin descartar ninguna vía", en referencia a la posibilidad de acudir a los tribunales, si no consigue una respuesta positiva.

Para la consellera la propuesta de Montero es "un paso para compensar a las comunidades autónomas por un problema generado por el exministro Cristóbal Montoro (con el Gobierno del PP) y que se debería haber resuelto con la aprobación de los presupuestos generales de 2019", que no se aprobaron por el voto en contra de PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes. Sin embargo, "se trata de una medida parcial y no es la solución completa", por lo que el Govern analizará en qué se traduce para Balears las iniciativas propuestas por Montero pero seguirá reclamando los 78 millones de euros.

Antes de entrar en la reunión, la consellera ya insistió en desligar este asunto del déficit del 0,2% del PIB que la ministra les ofrece para este año. "El déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019", declaró Sánchez.

Al acabar el encuentro, lo que sí valoró como positivo es que el déficit para este año pase a ser del 0,2%, en lugar del 0 en el que estaba fijado, ya que se traducirá en 65 millones más de margen de déficit para Balears. También se mostró satisfecha de que se fije para 2022 llegar al déficit cero, con un 0,1% para el próximo año que supondrá 32 millones más de límite de déficit. "Es un primer paso importante en la buena dirección", dijo Sánchez, que apoyó junto al resto de las comunidades socialistas la nueva senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades con la relajación del objetivo de déficit, mientras que las gobernadas por el PP se pronunciaron en contra.

Sin embargo, la reclamación del IVA sigue sin una respuesta satisfactoria desde el ministerio. Aunque no estaba en el orden del día, todas las comunidades plantearon este asunto que supone globalmente 2.500 millones de euros.

La ministra insistió en que ahora ese dinero no se les puede devolver. Para compensarlo, lanzó su propuesta de no tener en cuenta la parte del déficit imputable al IVA que no se cobró al contabilizar el de 2019, que estima que cerró en el 0,5 del PIB si bien calcula que rondaría el 0,3% si se descuenta dicho efecto. A ello añadió la flexibilización de los objetivos de déficit, así como la puesta en marcha de un FLA con un tipo del 0% para financiar el mayor déficit provocado por el IVA y para evitar perjudicar a los proveedores. De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las comunidades que registren un déficit del 0,1% o inferior se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019. Montero subrayó que las comunidades no realizaron recortes por el efecto de la liquidación del IVA de 2017, sino que gastaron ese dinero. Por lo tanto, conforme a los datos provisionales el efecto del IVA se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores.

La consellera de Hacienda aprovechó la reunión para reclamar además, entre otras cuestiones, que se aborde "de forma urgente" la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, además de medidas transitorias mientras no se apruebe. Junto a ello, volvió a reclamar una compensación de la deuda de la comunidad por la infrafinanciación "histórica".