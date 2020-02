Hila se opone a que Aena amplíe el número de vuelos a Palma en verano

El alcalde de Palma, el socialista José Hila, se opone a aumentar el número de vuelos a Palma durante el verano. Su rechazo a los planes de Aena de ampliar el aeropuerto ha sido contundente. "Palma ya no apuesta por más cantidad de turistas, si no por calidad", ha afirmado este viernes.

Hila ha dejado claro que sí apoya obras de mejora del actual aeropuerto para dar un mejor servicio al residente y al turista. "Otra cosa es que intenten incrementar el número de vuelos en verano. Con esto no estamos de acuerdo. Palma ya hace mucho tiempo que dijo que apostaba por la calidad y no por la cantidad. La Fundació Turisme, que es público-privada, ya no promociona Palma en verano, pensamos que ya tenemos bastantes turistas, por tanto no tenemos como aspiración que venga más gente en agosto y consideramos como ciudad que no es necesario ampliar el número de vuelos en agosto".

En cambio, el alcalde de Palma no se ha negado a un incremento en meses de invierno. "En febrero, si se quiere ampliar algún vuelo para residentes y turistas, no tendríamos esta queja, pero en verano no queremos más", ha reiterado.

José Hila también ha lanzado la propuesta de que Aena cambie sus planes de ampliar instalaciones, como el aparcamiento, y financie la llegada del tranvía al aeropuerto. "Es importante pensar que no tienen que llegar más coches de los que llegan. La autopista al aeropuerto está congestionada y creo que ha llegado el momento de hacer la apuesta por el tranvía. Y creo que el tranvía tiene que llegar al aeropuerto y Aena debe ayudar a que llegue". En concreto, en el tramo dentro de la zona aeroportuaria, "ya sea construyendo la estación o a dando dinero, me da igual la forma, la cuestión es que nos ayuden a financiarlo", ha añadido el alcalde.