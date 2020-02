Los asiáticos no somos un virus, tu racismo lo es

Me miran, se apartan y me insultan por el miedo que causa la ignorancia. Desde que los casos de coronavirus aumentaron y se esparcieron, los integrantes de la comunidad asiática hemos estado sufriendo constantes comentarios racistas que lo único que hacen es daño.

Aunque ahora sea más explícito el racismo hacia nosotros, yo desde pequeña he tenido episodios discriminatorios. Desde que se refirieran a mí como "Shizuka" hasta escuchar que tienen miedo a que les contagie.

Crecer en este ambiente es difícil y duro, llegó a tal extremo que a los 15 años quería operarme los ojos para desentenderme definitivamente de mis raíces dado que me avergonzaba de mis rasgos. No podía ignorar cómo se reían de mi aspecto y de mi cultura de origen. Actualmente estoy trabajando en ello pero aún me queda un largo camino porque siempre habrá racismo.

Volviendo al tema de la ignorancia, el racismo que se está generando viene de la poca información o la manipulación de esta que muchos están recibiendo. La ignorancia y la desinformación se transforman en miedo y el miedo extremo en racismo. Es normal tener miedo pero quiero recalcar que todos los asiáticos tenemos el mismo miedo que tiene el resto del mundo.

La campaña que surgió en Francia donde se está participando desde todas las partes del mundo, cuyo nombre es #jenesuispasunvirus (yo no soy un virus) está siendo un gran apoyo para la comunidad asiática.

Actualmente, además de tener apoyo virtual, necesitamos sentirnos queridos y aceptados en nuestro día a día. Las miradas despectivas y los gestos, los comentarios y los chistes no cambiarán lo sucedido, no te protegerán del coronavirus ni lo curarán así que evitemos este comportamiento para hacer esta situación más llevadera para todos.