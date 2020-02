El Govern "agotará la vía política" antes de llevar a Sánchez a los tribunales por el IVA

La consellera de Hacienda, la socialista Rosario Sánchez, afirmó ayer que el Govern no da por agotada la vía de la negociación política para que el Gobierno central busque una fórmula que suponga la devolución a Balears de los 78 millones pendientes del IVA de 2017, antes de optar por reclamarlos en los tribunales. A pesar de las declaraciones de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, dando por zanjado este asunto, Sánchez resalta que la ministra también anunció la posibilidad de "medidas paliativas" para compensar a las comunidades autónomas por este asunto. Esa "compensación", según la consellera, "evidentemente debe traducirse" en la devolución de los 2.500 millones de IVA a las comunidades, delos que 78 corresponden a Balears.

La consellera da por hecho que mañana, en la reunión el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los representantes de las Comunidades Autónomas, entre ellos Balears, pondrán sobre la mesa esta cuestión aunque no forme parte del orden del día, por lo que confió en que el Gobierno central plantee una solución. Varias comunidades autónomas, entre ellas las socialistas de Extremadura, Castilla-La mancha y Aragón, han anunciado ya que si Montero no ofrece una vía que suponga la devolución de los fondos del IVA que se adeudan, los reclamarán en los tribunales.

El Govern "no descarta" actuar igual, pero considera que "hay que agotar todas las vías políticas antes que judicializar este asunto, aunque si no es posible una solución por la vía política lo haremos", declaró ayer Rosario Sánchez. Por ahora, la respuesta de Montero a los presidentes autonómicos que amenazan con emprender acciones legales para reclamar el IVA es que ella es "una roca para las amenazas" ya que el Ministerio "no puede responder a base de amenazas" sino con criterios "justos".

Estos 78 millones que Balears no ha recibido del IVA se refieren a la mensualidad de diciembre de 2017. Aquel año, el entonces ministro del PP Cristóbal Montoro cambió la norma obligando a las grandes empresas a informar del IVA en tiempo casi real y dejó que se pagara el día 30 de cada mes, en lugar del día 20 como ocurría hasta entonces. Esto provocó que la recaudación del IVA de diciembre se ingresara en enero de 2018, de tal modo que la liquidación de 2017 fue de once meses, faltando esta mensualidad de diciembre.

Presupuestos de 2020



El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó el pago de los 2.500 millones de IVA de 2017 pendientes de abonar a las Comunidades Autónomas en su proyecto de Presupuestos de 2019, que no se aprobaron en el Congreso por el voto en contra de PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes, lo que precipitó el final de la legislatura y la convocatoria de elecciones. El Gobierno central argumenta ahora que dado que el ajuste de contabilidad del IVA se hizo en 2017 y había hasta 2019 para corregirlo, este plazo ya ha pasado y no es posible acometerlo este año.

En el Ejecutivo balear, sin embargo, consideran que el Gobierno central debe encontrar una solución para devolver estos fondos. Més, socios del PSIB y de Podemos en el Govern, plantean que el Gobierno central "haga un reconocimiento de deuda de los 2.500 millones a las comunidades, de los que 78 son de Balears, que se incluyan en los presupuestos generales del Estado para 2020" que elaborará el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de tal modo que se garantice así la devolución de esta cantidad este año, según explicó Miquel Ensenyat, portavoz parlamentario de Més.

"Llueve sobre mojado, porque la situación de infrafinanciación de Balears es endémica, por lo que si el Gobierno central no devuelve estos 78 millones presionaremos a nuestros socios de Govern para reclamarlos por la vía judicial", dijo Ensenyat.

Esta cantidad era el dinero que quedaba pendiente de cobrar de los 177 millones de euros para Balears que quedaron bloqueados el pasado año. Los otros 100 millones, procedentes de la mejora de la financiación, sí se abonaron entre noviembre y diciembre.