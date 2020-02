Campaña de control sobre el transporte de alumnos

El transporte escolar se ha convertido en el objetivo de los controles que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde el pasado día 3 y que se mantendrán hasta el 7. Esta campaña supone la comprobación por parte de Guardia Civil y Policías Locales de las condiciones técnicas y elementos de seguridad de los vehículos, los tiempos de conducción y descanso de las personas que van al volante y de las autorizaciones y permisos exigidos para la prestación de dicho servicio, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno

Este tipo de iniciativas se programan todos los años, y en el caso de la vigilancia aplicada entre el 4 y el 8 de febrero del pasado ejercicio se aplicaron en la red viaria balear controles sobre 290 vehículos, de los que se derivaron 35 denuncias.

De estas últimas, en 23 casos estuvieron provocadas por no tener en vigor la autorización especial de transporte escolar, ocho por presentar los vehículos alguna deficiencia en las puertas de servicio y de emergencias, una porque el conductor había sobrepasado el tiempo máximo permitido para circular, otra por no disponer del seguro de responsabilidad limitada, y otras dos por otros motivos, según la información facilitada.



Distracciones

Un aspecto destacado desde Tráfico es que el 90% de los accidentes que se registran en el transporte escolar se producen en el momento de subir o bajar de los autocares o en los instantes inmediatos, vinculados en gran medida a distracciones de los menores o del conductor.

En este sentido, se formulan recomendaciones para los alumnos, como no pararse nunca detrás del autocar porque ahí puede no ser visto por el chófer, esperar a la señal de este último y cruzar siempre al menos tres metros por delante del vehículo, y no correr al llegar o al salir del autobús. Al cruzar la calle, se insiste en que se haga siempre en puntos con semáforos y pasos de peatones, mirando además a ambos lados de la calle, además de caminar por el interior de las aceras y lejos del bordillo. A las empresas se les señala la conveniencia de recordar a los pasajeros la importancia de hacer uso de los cinturones de seguridad si están disponibles, y de informar a los pasajeros de la forma de comportarse en caso de accidente.