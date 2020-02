Lluc Mosteiro: "Conociendo mejor el mecanismo por el que una célula cambia de identidad sabremos más del cáncer"

Investigadora especializada en reprogramación celular, esta farmacéutica de formación (Palma, 1978) trabaja en la actualidad para Genetech, una gigantesca empresa biotecnológica estadounidense. "La ciencia y la investigación es un modo de vida, no es un trabajo normal", confiesa. Anoche dio una conferencia en la Reial Acadèmia de Medicina

P Trabajó en el Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO) donde firmó un relevante artítulo científico en la prestigiosa revista Nature. ¿Qué está haciendo ahora?

R Sí, trabajé en el CNIO desde el año 2010 al 2017 donde realicé mi tesis doctoral bajo la supervisión del doctor Manuel Serrano. En ese periodo en el que me centré en la reprogramación celular para obtener células madre 'in vivo' publiqué dos artículos, el de la revista Nature y otro en la publicación Science.

P ¿Y ahora?

R Ahora estoy haciendo cosas diferentes. Hago el postdoctorado en Genetech, una gigantesca empresa de biotecnología de San Francisco repartida entre cincuenta edificios y que cuenta con más de quince mil empleados. Abarca todo el proceso, desde la investigación básica, los ensayos preclínicos y clínicos y la comercialización del producto. No te puedo contar nada de lo que estoy haciendo porque debería haber pedido permiso a mi empresa y no lo he hecho.

P ¿Ni siquiera de forma general, sin entrar en detalles?

R Sigo investigando sobre la reprogramación celular pero más sobre la plasticidad de las células, sobre los cambios en su identidad.

P Explíqueme en qué consiste la reprogramación celular.

R La reprogramación celular consiste en resetear la identidad de las células de manera que obtengas una que pueda hacer cualquier cosa. Por ejemplo, reseteo una célula de la piel y la convierto en una célula madre que pueda realizar otras funciones. Como actuar como una neurona para pacientes con alzheimer.

P ¿Qué aplicación clínica puede tener esta investigación?

R Para la regeneración de tejidos. Conseguir células que fabricarán insulina para un paciente diabético o células de piel para una persona que haya sufrido quemaduras de tercer grado.

P ¿No es en definitiva el cáncer una alteración celular?

R Hay muchos tipos de cáncer muy diferentes entre sí. Aunque es verdad que en estos procesos cancerígenos las células pierden su identidad, dejan de cumplir con sus funciones o hacen otras, se dividen más, se vuelven aberrantes en sus procesos y acaban desarrollando el cáncer.

P ¿No se podrá en el futuro reprogramar una célula cancerosa para que vuelva a comportarse con normalidad?

R Esta aplicación es más dificultosa por la similitud entre las células madre y las cancerosas. Durante un cáncer te sobran células porque se han vuelto locas y han proliferado. Por eso la aplicación más idónea de la reprogramación celular es para la regeneración de tejidos que he comentado, poner células madre porque te faltan. Con el cáncer, al contrario, están creciendo. Los procesos que hacen que una célula de colon sea cancerosa son similares a los que nos permiten convertir una célula cualquiera en una madre.

P Entonces, su investigación no tiene una aplicación directa contra el cáncer...

R En cierta manera sí porque estamos conociendo mejor el mecanismo por el que una célula cambia de identidad y, por tanto, acabaremos sabiendo más sobre el cáncer.

P Investiga la reprogramación celular para obtener células 'in vivo'...

R Sí, a diferencia del investigador japonés Yamanaka que las consiguió crear 'in vitro' en 2006, nosotros, en vez de sacar las células, lo hicimos con ratones. Comprobamos que esas mismas células se podían reprogramar en el mismo tejido del animal.

P ¿Y no se podría hacer lo mismo con un ser humano?

R A nivel conceptual, sí se podría hacer. Lo que ocurre es que aún no está aprobada la manipulación genética en el ser humano. Y antes habría que controlar y dominar todo el proceso para poder dirigirnos solo a las células que queremos cambiar y estar seguros de que no reviste ningún peligro.

P Para hacernos una idea de la ingente labor, ¿cuántas células puede tener un ser humano?

R No lo sé. Billones. Ten en cuenta que el ser humano crece, sus tejidos se hacen más grandes y también aumenta el número de células. Cada tejido, cada órgano del ser humano tiene células. Muchos tipos de células diferentes.



En corto



Trabajó en España y ahora lo hace en EE UU. ¿Qué diferencias resaltaría de ambos sistemas?

Los dos tienen cosas buenas y cosas mejorables. Y antes de nada quiero decir que el CNIO es uno de los mejores centros de investigación oncológica a nivel mundial, es un centro de primera división. En este país muchas veces no valoramos lo que tenemos y miramos hacia afuera con la cabeza agachada.

¿No son mucho mejores las condiciones laborales?

Las condiciones laborales sí son muy buenas. Me ofrecieron un seguro médico privado muy competitivo, bastantes vacaciones para ser EE UU, me pagaron la mudanza y una casa durante un mes. Sobre el salario, salvando las distancias de que en Madrid era una doctoranda y en San Francisco soy una investigadora postdoctoral, se puede decir que es más del doble que en España.

¿Conoce el IdISBa? ¿Volvería a Palma?

Aunque es bueno salir para formarte, siempre he pensado que esta es una etapa con un final. Siempre he querido volver.