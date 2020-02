"Tengo cáncer, trátame normal"

Ojalá no lo fuera, pero es normal. Todos conocemos a alguien, más próximo o menos, que tiene o ha tenido cáncer. Y las estadísticas señalan que en nuestro país uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres recibirán ese diagnóstico a lo largo de su vida. Con todo, pese a ser algo normal y que forma parte de la vida, la sociedad aún no tiene claro del todo cómo reaccionar ante una persona que tiene cáncer.

"Yo soy la misma, quiero que me traten como antes", apunta Eva Manrique, paciente con cáncer de mama: "A veces a la sociedad le cuesta, te intentan llevar en palmitas y esto no ayuda". Prosigue. "Hay personas que te ven por la calle y se giran para mirarte y si esto te pilla en un mal día, pues te hace año". Pedro Riera, que ha superado un cáncer de piel y una metástasis pulmonar, añade: "Yo alguna vez he tenido que decir: ¡Que no soy un inválido!". "Yo si me encuentro bien, llevo una vida normal, trátame normal", dice Maribel Gil, diagnosticada con un cáncer de mama.

¿Por qué no siempre sabemos reaccionar cuando nos enteramos de que una persona tiene cáncer? No es por maldad ni mala intención, y los enfermos lo saben. Es por desconocimiento y sobre todo, según Francisca Campaner, "por miedo". En general, indica, "no siempre sabemos cómo dirigirnos a los otros" en situaciones difíciles: "No hemos tenido una educación emocional muy cuidada", concluye esta mujer, que como Maribel y Eva también tiene cáncer de pecho. Ella sí cree que cambia algo dentro de ti tras el diagnóstico: "No sabes dónde estás, pero sabes que allí donde estabas ya no volverás".

Francisca, Pedro, Maribel y Eva mantuvieron ayer un coloquio sobre su enfermedad organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial contra esta enfermedad, que se celebra hoy.

Aunque notan aún ese nerviosismo, compasión o condescendencia por parte de algunas personas (de sus familias y círculo más próximo, explicaron, solo han recibido un imprescindible apoyo continuo), no juzgan. Ellos mismos, según explicaron durante la charla guiada por Michael Muller e Irene Hernández, trabajadores sociales de la AECC, sintieron miedo y se quedaron "en shock" al recibir el diagnóstico. "No supe qué hacer", dijo Francisca, "no podía ni moverme". Tras oír la palabra cáncer "oyes al médico que sigue hablando, pero tú ya no escuchas nada", aseguró Eva.

Y es que "al principio sí lo relacionas con muerte", apuntó Pedro, "pero cáncer no es muerte". Él, superviviente, es una prueba. Los datos le sustentan: "Casi el 60% de los casos de cáncer diagnosticados se curan", recordó Javier Cortés, presidente de la AECC en Balears.

El diálogo organizado ayer por la entidad hubiera sido impensable de realizarse hace poco más de 20 años: hubiera sido realmente difícil encontrar a personas dispuestas a hablar de que tienen un cáncer. Aún hoy, siguen quedando personas, según indica Pablo Rodríguez, neuropsicólogo de la AECC, que sienten vergüenza al recibir el diagnóstico, "como si fuera culpa suya". También hay quien no quiere contarlo, en un intento de proteger y evitar sufrimiento en su entorno.

Y aún quedan personas que no usan la palabra cáncer para referirse al cáncer. El "bichito" o el "tenir un mal"... aún se oye en los hospitales, aseguró Maribel Hernández. En los medios "la larga enfermedad" todavía no ha sido desterrado del todo de los obituarios.

La campaña presentada ayer por la AECC Llámalo Cáncer persigue "luchar contra el silencio y el miedo" que provoca una palabra "tabú" y conseguir que el conjunto de la sociedad "normalice su relación con ella".

Aunque el diagnóstico "te rompe los esquemas" y "hace que se te caiga el mundo encima", ni Francisca, ni Pedro, ni Maribel ni Eva "lo disfrazaron": siempre lo llamaron por su nombre.

Pedro expuso que al principio, cuando le detectaron el melanoma, no fue muy consciente de que era un cáncer. Se lo quitaron, luego le operaron y le extrajeron 22 ganglios y "aquí no ha pasado nada". Cuando al año y medio le detectaron la metástasis pulmonar ahí sí vio que era un enfermo más de cáncer.

Asumirlo no es fácil. Hoy, superviviente, señala: "He hecho un cambio radical de vida, creo que nunca he estado mejor que ahora, me cuido más, miro mi alimentación...". Y el cambio no es solo físico, como decía Francisca antes, a nivel interno cambian cosas: "He aprendido a decir que no, antes era el trabajo y luego yo. Ahora soy yo, y luego todo lo demás", expuso Pedro, que ahora es voluntario de la AECC.

Javier Cortés subrayó que para el enfermo de cáncer es vital el acompañamiento y el apoyo, el tener a alguien "que les lleve de la mano". También es una gran ayuda poder hablar con otros pacientes.

En eso coincidieron los cuatro pacientes. "Todo ha sido mucho más fácil desde que me acerqué a la asociación, la mejor actitud que podía haber adoptado", aseguró Francisca, que valoró especialmente el programa de acondicionamiento físico Mou-te.

Eva aseguró que cuando contactó con la AECC lo vio claro: "Aquí apoyo el pie y empiezo la carrera", pensó. Pedro, que ahora está 'al otro lado de la barra' como voluntario en la asociación, valoró "que realmente hablar con gente que está pasando por lo mismo que tú te ayuda muchísimo".

Cada año, más 275.000 personas en España son diagnosticadas con algún tipo de tumor y 1,5 millones se ven afectadas por la enfermedad, contando aquí tanto a pacientes como a sus familiares. La AECC, destacó Cortés, va a poner el acento en los próximos años en llegar a más enfermos. Sin embargo, antes de eso, el primer paso imprescindible es llamar a las cosas por su nombre. Llámale cáncer.