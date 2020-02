El PP exige que comparezca Gómez por contratar médicos sin la titulación requerida

El PP ha registrado hoy en el Parlament la petición de comparecencia de la consellera de Salud, Patricia Gómez, por la contratación de médicos sin la titulación requerida para hacer sustituciones en atención primaria. El líder del PP, Biel Company, ha criticado esta situación, incidiendo en que el Govern de Francina Armengol "ha contado con 4.000 millones de euros más, pero faltan médicos y aumentan las listas de espera en atención primaria", hasta el punto de que los usuarios acaban recurriendo a urgencias de los hospitales para ser atendidos, según ha afirmado.

La exigencia de que comparezca la consellera para dar explicaciones se produce después de que DIARIO de MALLORCA desvelara esta situación, reconocida por el Serveu de Salut que admitió que está empleando a algunos de estos facultativos extranjeros sin la titulación requerida, para sustituciones temporales, al no tener aún el título homologado.

Desde el Colegio de Médicos de Balears (COMIB) recordaron que para poder ejercer como médico en Balears hay que colegiarse, lo que no es posible si no se presenta el título de Medicina o la especialidad conseguida vía MIR o, para los facultativos que se han licenciado en facultades de otros países, con la pertinente homologación de su título por parte del ministerio de Sanidad. Pese a admitir que está empleando a algunos facultativos en esta situación, el IB-Salut negó que esté recurriendo a un centenar de médicos en esta situación, cifra que calificó de "descabellada" aunque no aclaró cuántos están realizando sustituciones sin el título homologado.

La portavoz parlamentaria del PSIB, Silvia Cano, ha afirmado hoy que "el problema, que se produce desde hace años, es el tiempo que tarda en conceder la homologación" la administración estatal, pero ha afirmado que se trata de facultativos que han superado todos los procesos para ejercer en España, aunque aún no dispongan oficialmente de la homologación.

Cano, quien ha recordado las medidas que se han adoptado desde la pasada legislatura para aumentar el número de médicos en Balears, ha insistido en que "los tiempos para tener la homologación deberían ser más rápidos".

El portavoz parlamentario de Més, Miquel Ensenyat, ha afirmado que "se trata de una situación que no es deseable", pero "la falta de profesionales obliga a adoptar medidas y no hay muchas alternativas" a corto plazo, aunque haya iniciativas "para evitar esta carencia a medio y largo plazo".

La opinión de Vox es muy diferente. El líder balear del partido de ultraderecha, Jorge Campos, ha afirmado que pedirán explicaciones en el Parlament a la consellera por "este despropósito más" del Govern. "Quizá es que están tan obsesionados con los títulos de catalán que se han olvidado de los títulos de medicina", ha ironizado aprovechando este asunto para criticar así las exigencias lingüísticas del Ejecutivo balear a favor de la lengua oficial propia de Balears.