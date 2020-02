El IB-Salut intenta paliar la falta de médicos permitiéndoles trabajar hasta los setenta años

La política de personal del IB-Salut ha variado sustancialmente desde que hace unos cuatro años el Tribunal Supremo dictara que no podía rechazar las peticiones de algunos facultativos de prolongar su vida laboral más allá de los 65 años si no contaba con un Plan de Ordenación de Recursos Humanos del que entonces carecía. Por ello, desde entonces el Servei de Salut permite continuar trabajando a todos los médicos que se lo solicitan intentando además de esta manera sortear en parte el déficit de médicos que padece esta Comunidad.

Y esta circunstancia es más acuciante en Atención Primaria, nivel asistencial donde el propio IB-Salut ha admitido que tiene que contratar a médicos formados fuera del país que aún no han completado los trámites administrativos para homologar sus estudios, tal y como reveló en exclusiva en su edición de ayer este diario.

Según datos facilitados por el propio Servei de Salut, en este año 2020 cumplen 65 años un total de cincuenta médicos que trabajan en los centros de salud de Mallorca, en la Gerencia de Atención Primaria (GAP). De todos ellos, tan solo diecisiete habrían rechazado la posibilidad de prolongar su vida laboral.

Setenta médicos mayores de 65



De esta manera, en este año un total de 70 médicos de cabecera que pasan consulta en los centros de salud de Mallorca lo harán cuando ya han superado los 65 años fijados para jubilarse. A los 33 que los cumplen en este ejercicio hay que sumar otros 16 médicos que soplarán 66 velas; 11 que acabarán el año con 67; 4 con 68; 5 con 69 y 1 con 70 años.

Desde el IB-Salut señalaron que la posibilidad de ampliar la edad de jubilación se está ofreciendo a todos los facultativos desde el año 2015, cuando se derogó el decreto de Bauzá de medidas urgentes para contener el déficit. Una derogación que se aprovechó para poder prolongar la vida laboral de unos profesionales sanitarios que no abundan.

Uno de los médicos de cabecera que se encuentra en esta situación detalló que hay que pedir la continuidad laboral cada año y presentar la solicitud tres meses antes de cumplir los años.

Esa solicitud, añadió, debe ir acompañada de un informe de salud laboral que certifique que el solicitante está en plenas condiciones físicas y psíquicas para desarrollar satisfactoriamente su trabajo.

Contraprestaciones



Por otra parte, el presidente del Sindicato Médico de Balears (Simebal), Miguel Lázaro, tras congratularse de que a los médicos que lo soliciten y así lo quieran se les permita prolongar su vida laboral, reclamó una serie de contraprestaciones para ellos.

Entre ellas, sugirió que se revise al alza los emolumentos que cada médico de Primaria percibe por cada una de las tarjetas que tiene asignadas y que, desde luego, se les rebajen los cupos a los facultativos más veteranos.

El presidente sindical aludía así a que un facultativo ya veterano no puede asumir las dos mil tarjetas sanitarias que, aseguró, tienen a su cargo algunos profesionales de este nivel asistencial. "Deberán tener una agenda rebajada de pacientes, ponerle un límite al número de tarjetas sanitarias", pidió.

También reclamó Lázaro que estos médicos deberían estar eximidos de realizar urgencias y domicilios y poder solicitar su traslado a un centro de salud que soporte una menor presión asistencial.

El presidente del Simebal lamentó por último los agravios salariales que padecen los profesionales que trabajan en Atención Primaria frente a los que lo hacen en la Atención Especializada, los hospitales públicos de esta comunidad. Así, puso como ejemplo que mientras una peonada (actividad asistencial realizada fuera del horario laboral) realizada en un hospital se remunera con unos 400 euros, por una similar en Primaria se paga la mitad.



Testimonio "Antes te sustituían, ahora te bloquean la agenda"

"Antes, cuando un médico estaba de baja o de vacaciones, se le sustituía. Hoy en día, con los recortes, se bloquea su agenda y los compañeros se reparten como buenamente puedan sus pacientes", explica un facultativo de cabecera que ha prolongado su vida laboral en uno de los centros de salud de Palma. Explicaba de esta manera y más allá del recurrido argumento de una mayor presión asistencial los largos plazos que se están dando en algunos centros de salud para una cita ordinaria. Cuando antes lo normal era ser citado a los dos o tres días de la solicitud, hoy no resulta extraño que esos plazos sean más largos. Este profesional, que declara que ha prolongado su vida laboral porque es un apasionado de su profesión y porque se encuentra con fuerzas y ánimos para continuar, matiza alguna de las contraprestaciones que reclama el Simebal. "En Primaria, las guardias son voluntarias y, desde luego, no libras después de hacerlas. Y a hacer domicilios no te puedes negar", contrapone.