El Govern se reúne la próxima semana con AENA por la ampliación del aeropuerto

La portavoz parlamentaria del PSIB, Silvia Cano, ha anunciado esta mañana que el conseller de Movilidad, Marc Pons, se reunirá la próxima semana con Aena y Enaire para conocer en detalle las obras previstas en Son Sant Joan y ha afirmado que los socialistas de las islas rechazarán cualquier actuación que implique una ampliación del aeropuerto.

"Actualmente no tenemos conocimiento de que el Gobierno central pretenda ampliarlo", ha dicho Cano quien ha insistido en que el PSIB quiere conocer bien los detalles de las actuaciones previstas por AENA antes de pronunciarse. No obstante, ha dejado claro que la postura de los socios del Govern (PSIB, Podemos y Més) es la misma en el sentido de rechazar cualquier ampliación de las instalaciones aeroportuarias y ha afirmado que, por las informaciones de las que disponían, las intenciones de AENA eran mejorar las actuales instalaciones, no aumentarlas.

Precisamente, la semana pasada se presentó en Palma una plataforma de quince asociaciones con el objetivo de paralizar la ampliación del aeropuerto de Palma que reclamó al Govern que se pronuncie y aclare cuál es su postura. Podemos y Més dejaron claro de inmediato su rechazo, pero había dudas sobre la postura del PSIB y, por lo tanto, sobre las posibles discrepancias en el Govern por este asunto.

Antes de las declaraciones de Cano, Podemos y Més han vuelto a pronunciarse esta mañana en contra. Esperança Sans, de Podemos, ha dicho que confiaba en que los tres socios del Govern mantengan una postura conjunta. El portavoz parlamentario de Més, Miquel Ensenyat, ha afirmado que "la ampliación es una barrabasada" ya que Balears necesita encaminarse "hacia otro modelo". En este sentido ha afirmado que aunque el PSIB apoyara una ampliación, desde el momento en el que "de los tres socios del Govern, dos no están de acuerdo", no podría haber una postura del Ejecutivo balear. "Presionaremos para que no se realice", ha dicho Ensenyat quien ha acusado a AENA de mirar siempre a Mallorca "en terminos mercantilistas".