8.000 millones de años de energía

Las placas fotovoltaicas permiten reducir hasta un 25% el consumo de energía en los hogares. Si se añaden baterías de litio, el ahorro puede llegar al 80%. Esto asegura una página web que loa las virtudes del astro rey como sustituto de los hidrocarburos.

Es una energía que va a durar unos 8.000 millones de años. Se trata de un cálculo de los científicos sobre la extinción del Sol. Mil años arriba o abajo no importa. Los humanos desapareceremos antes. Esta estrella nos calentará hasta nuestro último minuto sobre la Tierra. Conviene aprovechar su generosidad.

Mallorca debe instalar más placas solares. Su energía es limpia, barata y reduce la dependencia del exterior. No es necesario comprar tanto petróleo a Arabia Saudí, una democracia impecable, contrariamente a lo que ocurre con Venezuela (es ironía).

Colocar placas sobre todas las terrazas de los hospitales de Balears es una gran idea. Captar sol desde las azoteas de los más de 2.800 hoteles del archipiélago permite ahorrar gastos a los empresarios y mejorar las cuentas de resultados. Y facilita promocionar un destino sostenible. Si las miles de horribles naves industriales de las decenas de polígonos industriales se transforman en huchas para sus propietarios o usuarios, todos saldremos ganando. Podrán abaratar precios o seremos beneficiarios de la reducción de las emisiones contaminantes.

Pero no todo es color de rosa. Las placas solares deben estar vetadas en las cubiertas de teja árabe de cascos antiguos y pueblos de Mallorca. No son imprescindibles y no deben desvirtuar una de las esencias del paisaje. Los grandes campos solares son otro riesgo. No pueden evitarse todos, pero tampoco deben convertirse en una nueva artimaña para seguir urbanizando el suelo rústico.