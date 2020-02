El IB-Salut reconoce que emplea a médicos sin la titulación requerida

Son habituales las quejas de algunos usuarios de los centros de salud de las islas por el hecho de ser atendidos por algún médico de origen sudamericano, más que nada por no hallar en las consultas a su médico de cabecera de confianza. Y esta circunstancia es tan solo un síntoma de un problema mayor, la falta de especialistas para cubrir las numerosas vacantes que padece la Atención Primaria de las islas.

A raíz de una denuncia que aseguraba que no menos de cien médicos extranjeros sin su título homologado estarían trabajando en los centros de salud de Balears, el Servei de Salut admitió que sí está empleando a algunos de estos facultativos sin la titulación requerida, aunque únicamente para realizar sustituciones temporales, matizó.

Aunque se trata de sustituciones temporales, desde el Colegio de Médicos de Balears (COMIB) recordaron que para poder ejercer como médico en esta comunidad autónoma hay que colegiarse antes y que esta colegiación no se concede si no se presenta el título de Medicina o la especialidad conseguida vía MIR o, para los facultativos que se han licenciado en facultades de otros países, con la pertinente homologación de su título por parte del ministerio de Sanidad. "Es necesario estar colegiado para poder ejercer la Medicina de la misma manera que un abogado no puede defenderte en un juicio si no lo está", compararon desde el COMIB.

Pese a admitir que está empleando a algunos facultativos en esta situación, el IB-Salut negó que esté recurriendo a un centenar de médicos en esta situación, cifra que calificó de "descabellada" aunque no facilitó ninguna de cuántos médicos estarían realizando sustituciones en las consultas de los centros de salud sin la titulación requerida.



Guardias y sustituciones

"No nos han facilitado una cifra, pero no serían muchos. Y se trata de contrataciones para realizar guardias y sustituciones, no estamos hablando de personal fijo", diferenciaron.

Sí añadió en su descargo que esta utilización de médicos sin los requisitos necesarios para ejercer la profesión en este país es una "práctica habitual" en todas las comunidades autónomas del país y en la sanidad privada de las islas y que no se contrata a nadie que no haya trabajado antes en otras regiones o ámbitos asistenciales.

Desde el IB-Salut justificaron esta forma de actuar no solo en la falta endémica de especialistas de Primaria de la que adolece este país, sino también por los interminables plazos administrativos que los médicos foráneos han de sortear hasta tener su titulación homologada con la de este país.

"Hemos hecho una petición al ministerio de Sanidad para que agilice los trámites y para que evalúe más rápidamente la homologación de los títulos, trámite que, por término medio, tarda entre tres y cuatro años en formalizarse", revelaron desde el IB-Salut.

Fuentes médicas expresaron su extrañeza ante estas contrataciones señalando que, habitualmente, el IB-Salut reclama no solo la titulación sino también la colegiación a los candidatos antes de formalizarles un contrato, aunque este sea de días o incluso de horas para cubrir una guardia.

Al pedir la certificación de la colegiación se evitaría el peligro de contratar a alguna persona sin el título o que pueda haber sido inhabilitado para ejercer la profesión en alguna otra comunidad autónoma. Además, desde el Colegio de Médicos recordaron que es obligatorio que todo médico que se muda de una región a otra debe darse de baja en su colegio de médicos y colegiarse en su nueva residencia si quiere ejercer allí su profesión.

El Servei de Salut responsabilizó de estas contrataciones cuando menos irregulares a la falta de médicos de familia para atender las necesidades de los centros de salud del archipiélago.

Y, para colmo, en las últimas oposiciones convocadas para reducir los porcentajes de interinidad en el Servei de Salut, en las que se ofertaron 240 plazas fijas de médico de familia, 114 de ellas quedaron desiertas. Tal y como ha publicado recientemente este diario, a esta oferta pública de empleo se presentaron un total de 380 candidatos aunque tan solo consiguieron aprobar el examen 126 de ellos. Esta prueba fue muy criticada ya que, en opinión de los concursantes, abusó de las preguntas de tipo test más dificultosas para profesionales que, como es su caso, que llevan años inmersos en tareas asistenciales.